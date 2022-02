Portugal: le Sporting porte plainte contre Conceição après la bagarre en fin de match contre Porto

Après la bagarre lors du choc face à Porto vendredi, le Sporting va déposer une plainte pénale contre Vítor Baía, Sérgio Conceição et Rui Cerqueira, qui s'en seraient pris au président du club, Frederico Varandas.

Le Sporting passe à l'action. Après le match rocambolesque face au FC Porto ce vendredi, marqué par une bagarre et quatre cartons rouges, le champion du Portugal va déposer "une plainte pénale contre Vítor Baía (vice-président), Sergio Conceição (entraîneur) et Rui Cerqueira (attaché de presse)". Selon le club, les trois hommes en seraient venus aux mains avec le président du Sporting, Frederico Varandas, qui "a été la cible d'une agression verbale et d'une tentative d'agression physique".

"Dans ce contexte, Rui Cerqueira a violemment agressé le président du Sporting CP, lui prenant de la main son portefeuille contenant un téléphone portable, des cartes d'identification personnelle et des cartes de crédit, et s'est immédiatement enfui. Malgré la présence de la police sur les lieux, l'appareil et les documents n'ont pas été retrouvés", poursuit le communiqué.

Quatre cartons rouges

Le Sporting a précisé que les supporters "ont été empêchés d'entrer dans le stade Dragão et que d'autres, à l'intérieur du stade, ont été victimes de tentatives d'agression". Les tensions ont débuté en fin de rencontre, à la suite d'un arrêt décisif d’Antonio Adan, empêchant ainsi Porto de gagner le match. Le ton est vite monté entre les joueurs. Certains supporters n’étaient d’ailleurs pas loin de se mêler à ce triste spectacle. Résultat des courses, quatre joueurs ont été expulsés lors de cette altercation: Pepe et Marchesin pour Porto ; Tabata et Palhinha pour le Sporting.

Si cette bagarre a entaché l’image de ce choc, il ne faut pas oublier que les joueurs ont offert aux supporters une belle prestation. Alors que les champions menaient 2-0, ils ont été rejoint à 2-2 à dix minutes du terme. Avec six points d’écart entre les deux formations à la faveur de Porto, la lutte pour le titre de champion est loin d’être terminée.