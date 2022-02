Ligue Europa: pourquoi l'OL jouera à Porto un mercredi et non un jeudi

Le huitième de finale aller de Ligue Europa entre le FC Porto et l'OL se jouera le mercredi 9 mars (18h45), soit le même jour que Real Madrid-PSG en Ligue des champions. Une programmation motivée par des raisons de sécurité.

Duels franco-portugais à venir en Ligue Europa. Le tirage au sort effectué ce vendredi à Nyon, au siège de l’UEFA, a placé le FC Porto et Braga sur la route de Lyon et Monaco en huitièmes de finale. Les Gones ont hérité d’un gros morceau : deux fois vainqueur de la C1, deux fois vainqueur de la C3, Porto possède l'un des plus beaux palmarès des équipes encore en lice. Les hommes de Sérgio Conceição impressionnent aussi en championnat. Leaders devant le Sporting et Benfica, ils n’ont pas perdu une seule fois en 23 matchs cette saison.

Des raisons de sécurité

Lyon, qui était tête de série après avoir terminé en tête de son groupe de Ligue Europa, aura au moins l'avantage de recevoir au match retour, le jeudi 17 mars, alors que la manche aller est programmée le mercredi 9 mars à 18h45, soit le même jour que le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (21h sur RMC Sport). Le lendemain, Monaco se rendra à Braga (21h). Alors pourquoi le match aller de l’OL a-t-il été placé un mercredi et non un jeudi ? "Il est à noter que Porto et le Betis joueront leur match aller à domicile le mercredi 9 mars (coup d'envoi à 18h45) pour ne pas jouer le même soir que Braga et Séville", indique l’UEFA sur son site.

Cette programmation a été décidée pour des raisons de sécurité évidentes. Porto et Braga sont deux villes proches géographiquement puisqu’elles ne sont séparées que d’une cinquantaine de kilomètres. Comme pour les deux clubs de Séville, l’UEFA n’a donc pas voulu faire jouer le même jour le FC Porto et Braga. Il aurait été difficile pour les forces de l'ordre d'assurer la protection autour de ces matchs au même moment.

Les huitièmes des clubs français :

Mercredi 9 mars (18h45) : Porto-Lyon (aller)

Jeudi 10 mars (21h) : Braga-Monaco (aller)

Jeudi 17 mars (18h45) : Monaco-Braga (retour)

Jeudi 17 mars (21h) : Lyon-Porto (retour)