OL: Bosz se méfie de Porto, prochain adversaire de Lyon en Ligue Europa

Peter Bosz a livré ce vendredi son sentiment sur la double confrontation à venir entre l'OL et Porto lors des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Facilement qualifié pour les huitièmes de la Ligue Europa, l’OL va devoir encore hausser son niveau de jeu pour rejoindre les quarts de finale. Sur la routes du club rhodanien se dresse un habitué de la Coupe d’Europe: le FC Porto. Tout sauf une mince affaire pour les hommes de Peter Bosz. Mais avant de se concentrer sur la double confrontation face aux Portugais, l’entraîneur néerlandais donne la priorité à la Ligue 1 et au choc de la 26e journée de Ligue 1 face à Lille au Groupama Stadium

"Porto c'est un bon adversaire. Mais le reste ne m’intéresse pas vraiment en ce moment parce que l’on a un match beaucoup plus important dans deux jours, a lancé le technicien lyonnais ce vendredi lors de son passage en conférence de presse. Mais c’est vrai, Porto est un très bon adversaire qui n'a pas perdu cette saison en championnat, c'est pas mal. On a joué contre eux en pré-saison. Nous on a joué avec une équipe qui ne ressemble pas vraiment à celle de maintenant. On sait que Porto c'est une des meilleures équipes en ce moment."

"J’ai battu Porto"

Lyon n’a jamais battu les Dragons sur la scène européenne. Peter Bosz, lui, y est parvenu lors de son passage à la tête de Leverkusen. Lors de la saison 2019-2020, le Bayer 04 du Néerlandais avait décroché deux victoires en deux matchs contre Porto.

"J’ai battu Porto avec Leverkusen, a rappelé le technicien. Peut-être que cela équilibre le bilan. C’est un bon adversaire. Il faut le dire, ils ont des bons joueurs. L’entraîneur est là-bas depuis déjà longtemps. C’est un grand club en Europe. Cette saison ils ont encore de bons joueurs. Ils ont l’expérience de jouer en Ligue des champions. Ce n'était pas facile pour eux en Ligue des champions avec Liverpool et l’Atlético. Mais Lille est beaucoup plus important pour moi en ce moment."

Aux yeux de Peter Bosz la donne est claire. Il faut, d’abord, battre Lille afin de se rapprocher du podium de la Ligue 1 et mettre un rude coup à un rival pour l’Europe. Actuellement huitièmes du classement avec 38 points, Lyon accuse sept longueurs de retard sur la troisième place détenue par Nice.

En cas de faux-pas des Aiglons contre Strasbourg pendant le week-end, les coéquipiers de Jason Denayer pourraient donc signer un joli rapproché en cas de victoire contre le Losc. Ensuite, seuelement, les Gones enchaîneront avec les déplacements à Lorient puis à Porto et d’ici-là le coach batave aura eu tout le loisir de mettre son équipe en ordre de bataille pour la Ligue Europa.