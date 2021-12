Porto-Atlético: "c’est pour ça que je suis revenu", la grande fierté de Griezmann, élu homme du match

Impliqué sur les trois buts de son équipe, Antoine Griezmann a affiché sa fierté et son émotion après le succès de l’Atlético de Madrid à Porto (1-3), offrant une qualification quasiment inespérée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Il a été le grand bonhomme de la "bataille de Porto", comme les médias espagnols ont déjà surnommé le match entre Porto et l’Atlético de Madrid (1-3), mardi. Auteur du premier but, passeur décisif sur le deuxième, tireur contrarié sur le troisième… Antoine Griezmann a signé une performance remarquable qui a permis aux Colchoneros – derniers de la poule au coup d’envoi - de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il a logiquement quitté le stade avec le trophée d’homme du match.

"Maintenant, je réalise tout, a confié le champion du monde 2018 à Movistar+. Nous savions que c'était un match difficile, mais nous l'avions préparé. Je suis fier de cette équipe. Nous nous sommes tous battus et avons très bien travaillé et je suis sûr que les gens qui sont ici au stade ont apprécié le match."

Décrié lors de son retour au club l’été dernier, Griezmann a largement œuvré pour son opération réhabilitation auprès de ses supporters avec cette performance. "C'est l'Atleti, a poursuivi Griezmann. Ce match est le résumé de la phase de groupes parce que nous savions que nous jouions tout ici. C'est une fierté d'appartenir à cette équipe. C’est pour ça que je suis revenu et j'apprécie beaucoup. J'espère que nous pourrons faire une bonne campagne en Ligue des champions."

"C'était comme une finale"

Griezmann a poursuivi en saluant l’effort collectif des Colchoneros lors de cette rencontre marquée par trois expulsions (deux pour Porto, une pour Madrid). "Nous sommes un groupe, rappelle le Français. Il y a des joueurs qui sont énervés d’être sur le banc parce qu'ils veulent jouer, mais nous avons besoin de tout le monde car à un moment donné ils vont jouer et faire gagner des matchs. Nous sommes unis pour arriver où nous voulons."

Il s’est aussi prononcé sur le gros moment de tension, qui s’est soldé par cinq expulsions en deuxième période (des joueurs et des membres du staff). "On a beaucoup joué, c'était comme une finale, a-t-il souri. Ça s'est vu et je suis très content de mon équipe."