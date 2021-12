Coupes d'Europe: les clubs français se portent mieux, la preuve en stat

Les six équipes françaises engagées dans les compétitions européennes cette saison pourraient encore être présentes en février lors des phases à élimination directe. Seul l'OM doit encore valider son billet pour la Conference League. En attendant la dernière journée ce jeudi en Ligue Europa et en C4, les clubs français peuvent déjà mesurer leur progression lors des phases de groupes.

La Ligue 1 est en progrès sur la scène européenne. Si l'AS Monaco ne s'est pas qualifiée pour la phase de groupes de la Ligue des champions, éliminé lors des barrages, les deux représentants que sont le PSG et le LOSC, ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale. Le dernier champion de France a même terminé à la première place de son groupe.

Victorieux mercredi sur la pelouse de Wolfsburg (3-1), le LOSC s'est qualifié avec le RB Salzbourg. Le FC Séville a terminé à la 3e place de cette poule, basculant vers la Ligue Europa et le club allemand a été éliminé de toutes les compétitions européennes. Jocelyn Gourvennec savourait ce jeudi un "exploit" de la part de ses joueurs, alors que Lille participera seulement pour la deuxième fois de son histoire aux huitièmes.

Pour le PSG, la qualification a été obtenue avec 11 points, comme le LOSC. Mais le club parisien a terminé à la deuxième place de sa poule, derrière Manchester City mais devant le RB Leipzig et le Club Bruges. Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu ce lundi.

Une moyenne qui pourrait encore progresser

Le meilleur bilan depuis la saison 2018-2019

En Ligue Europa, l'OL et l'AS Monaco sont déjà assurés de terminer à la première place de leur groupe, avant même la dernière journée. Les deux clubs verront donc eux aussi les huitièmes de finale, sans passer par les barrages. En Europa Conference League, nouvelle compétition de l'UEFA, Rennes, seul représentant français, est dans la même situation avec une première place acquise dans un groupe où se trouvait Tottenham.

Seul l'OM a failli parmi les représentants tricolores en Europe. Avec la réception du Lokomotiv Moscou ce jeudi, l'équipe de Jorge Sampaoli visera la troisième place, synonyme de repêchage en Conference League. Dimitri Payet et ses coéquipiers n'ont pas réussi à s'extraire d'un groupe composé aussi de la Lazio Rome et de Galatasaray.

Au total, avant la dernière journée en Ligue Europa et en Conference League, les clubs françàis ont pris 63 points, soit une moyenne de 10,5 points, qui pourrait donc encore augmenter en fonction des derniers résultats. C'est d'ores et déjà un meilleur bilan que les trois précédentes campagnes, où le football français tournait autour des 6 points de moyenne comme le rapporta Opta : 6,2 en 2018-2019, 6,6 en 2019-2020 et 6 en 2020-2021. Considérée parfois comme une "Fermers League" (un championnat des fermiers), la Ligue 1 fait plutôt honneur cette saison à son statut de "ligue des talents", slogan imaginé par la LFP.