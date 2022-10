Ligue Europa: supporters poignardés, WC fracassés... De graves incidents avec des hooligans de Feyenoord en Autriche

Des violences sont survenues en Autriche lors du match entre Sturm Graz et Feyenoord. Des hooligans du club néerlandais ont affronté les forces de l'ordre et ont détruit des installations du stade. Deux individus auraient été poignardés à l'extérieur de l'enceinte, après la rencontre.

Des hooligans du Feyenoord Rotterdam ont causé de graves incidents lors du match de Ligue Europa de leur équipe face à Sturm Graz, jeudi soir en Autriche. Des violences ont éclaté et des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu, avant, pendant et après la rencontre.

Au moins sept interpellations ont été effectuées, des individus ont été blessés et des dégaradations colossales sont à déplorer, selon NOS. Selon Voetbalzone, deux supporters néerlandais ont été poignardés après la rencontre en se rendant à leur hôtel dans des circonstances qui restent à éclaircir.

La plupart des incidents auraient été causés par une centaine de hooligans du Feyenoord Rotterdam, réputés pour être parmi les plus violents d'Europe. Ils auraient été soutenus par près d'une cinquantaine de hooligans polonais du Pogoń Szczecin, selon le média néerlandais Rijnmond.

"Presque pire" que les événéments de 2006 à Nancy

Avant la rencontre, les autorités ont été contraintes de boucler le centre-ville de Graz en raison d'actes de vandalisme et de l'utilisation d'engins pyrotechniques. Puis dans le stade, la Merkur Arena, les principaux incidents sont survenus après l'unique but de la rencontre marqué dans le temps additionnel par Otar Kiteishvili pour le Sturm Graz.

Des images sur les réseaux sociaux montrent la nature des heurts avec les forces de l'ordre et de sécurité. Les policiers ont eu recours au gaz lacrymogène. "C'était beaucoup plus que ce que la police française a utilisé", selon un témoignage, qui compare la situation à celle survenue plus tôt cette année à Marseille dans le cadre de la Ligue Europa Conférence. Des vidéos permettent par ailleurs de constater l'étendue des dégats à l'intérieur de l'enceinte.

Un témoin a estimé que c'était "presque pire" que les événéments survenus lors de la Coupe UEFA 2006 à Nancy. La gravité des incidents ("l'irréparable aux portes du stade", selon les propos de l'ancien président nancéien Jacques Rousselot) avait conduit l'instance dirigeante européenne à exclure le club néerlandais.