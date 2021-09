Lokomotiv-OM: la compo marseillaise avec Pau Lopez et sans Payet

L'OM débute sa saison de Ligue Europa ce jeudi sur le terrain du Lokomotiv Moscou (18h45, RMC Sport 1). Un match pour lequel Jorge Sampaoli a décidé d'aligner Bamba Dieng, Amine Harit, ou encore Pau Lopez dans les buts. Mandanda et Payet sont remplaçants.

C'est jour de rentrée européenne pour l'OM. Plutôt intéressant depuis le début de la saison, voire très séduisant par moments, le club phocéen se déplace ce jeudi sur le terrain du Lokomotiv Moscou pour le début de sa campagne de Ligue Europa (18h45, RMC Sport 1).

Une rencontre pour laquelle Jorge Sampaoli a fait en sorte d'aligner une équipe compétitive, tout en procédant logiquement à quelques changements.

Pau Lopez dans les buts

L'incertitude majeure concernait le poste de gardien, alors que Pau Lopez avait été préféré à Steve Mandanda le week-end passé à Monaco. Cette fois, Jorge Sampaoli a décidé de reconduire sa recrue estivale. Steve Mandanda sera encore sur le banc.

Devant le portier, "El Pelado" a encore aligné une défense à trois, composée de William Saliba, Alvaro Gonzalez et Luan Peres. Au milieu, Boubacar Kamara sera associé à Valentin Rongier et Guendouzi, avec Gerson un cran plus haut. Et du côté des joueurs offensifs, Sampaoli a opté pour Ünder, Amine Harit et Bamba Dieng, double buteur en Principauté il y a quelques jours. Dimitri Payet, qui s'est entraîné à part mercredi, va prendre place sur le banc.

La compo de l'OM : Pau Lopez - Saliba, Alvaro, Pérès - Rongier, Kamara, Gerson, Guendouzi - Under, Harit, Dieng