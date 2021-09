Lokomotiv-OM: Sampaoli agacé par le long périple marseillais

Entre un avion qui n'a pas décollé à l'heure, un passage à la douane qui s'est éternisé et des embouteillages, l'OM a vécu un petit périple pour arriver à Moscou ce mercredi à la veille de défier le Lokomotiv en phase de groupes de la Ligue Europa. Ce qui a irrité Jorge Sampaoli.

C’est un Jorge Sampaoli quelque peu irrité qui s’est présenté en conférence de presse ce mercredi après-midi, à la veille de défier le Lokomotiv Moscou en phase de groupes de la Ligue Europa (18h45 sur RMC Sport). La raison de l’agacement du coach argentin : le périple auquel l’OM a été confronté pour se rendre jusqu’à son hôtel en Russie.

Le rendez-vous avait été fixé à 7h à l’aéroport de Marignane pour un décollage prévu à 7h30. L’avion a finalement décollé à 8h10 et atterri aux alentours de 12h. Le passage à la douane s’est ensuite éternisé, environ cinq minutes par joueur et membre du staff.

Payet s’est entraîné à part

"L’escorte policière n’a servi à rien, on s’est pris un maximum d’embouteillages", raconte un membre de la délégation olympienne. Le groupe marseillais est donc arrivé à 16h à l’hôtel. En conséquence, l’OM a donc repoussé sa conférence de presse et son entraînement. Un timing serré qui explique la frustration de Sampaoli - qui a même voulu annuler la séance du jour - et l’empressement du coach marseillais qui n’a répondu qu’à trois questions en conférence de presse.

A noter que Dimitri Payet s’est entraîné à part. Le Réunionnais, qui était absent face à Monaco (2-0) en raison d’une gêne derrière la cuisse, s’est même contenté d’un footing.

Il ne devrait pas être titulaire ce jeudi mais a tout de même fait le déplacement car l’OM doit rester vendredi matin pour s’entraîner à Moscou avant de rentrer sur Marseille et de laisser les troupes au repos le soir. Le club phocéen enchaînera dimanche au Vélodrome face au Stade Rennais (17h) à l'occasion de la sixième journée de Ligue 1.

