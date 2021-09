Ligue Europa: Sampaoli veut faire en sorte que l'OM soit "digne" de la compétition

L’Olympique de Marseille jouera son jeu en Coupe d’Europe, a promis l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli, qui veillera à ce que l’équipe soit digne de la compétition, avant les débuts du club jeudi (18h45), sur la pelouse du Lokomotiv Moscou.

A la veille de se replonger dans ces soirées de Coupe d’Europe auxquelles il a à peine goûté avec le FC Séville, le néophyte Sampaoli a réclamé de ses joueurs qu’ils représentent dignement l’OM, un club encore couvert de meurtrissures après la terrible débâcle en Ligue des champions. Avec André Villas-Boas à sa tête, le club phocéen avait pris seulement trois points en six matchs la saison dernière, dans un groupe pourtant à sa portée, où seul Manchester City sortait véritablement du lot.

Cette année, le groupe en C3 est très homogène avec le Lokomotiv Moscou (premier adversaire ce jeudi, à 18h45), la Lazio Rome et Galatasaray. Et il promet des confrontations tout à la fois intéressantes et bouillantes, dans des stades parmi les plus chauds d’Europe et face à des techniciens réputés comme Fatih Terim ou Maurizio Sarri. "L'idée est de faire un tournoi digne pour le club. On est ravis de pouvoir jouer contre des adversaires étrangers et nous avons l'intention de jouer notre jeu", a déclaré l'entraîneur argentin au micro de RMC Sport.

Sampaoli: "Important pour le rayonnement du club"

S’il a aussi admis qu'il serait sans doute difficile pour l'OM de concilier les bons résultats en Ligue 1 et en Ligue Europa, "à cause de l'enchaînement des matchs et parce que l'effectif n'est pas très grand", Sampaoli n’entend pas galvauder la compétition, bien au contraire. Conscient que des rotations "seront nécessaires" pour tenir la distance, il a exhorté ses joueurs à se servir de la Ligue Europa pour continuer à progresser dans l'expression collective de leur football.

"Il faut représenter le club de la meilleure façon, a déclaré Sampaoli en conférence de presse. On va jouer tous les trois jours. Ce sera difficile de tenir le rythme, et les rotations seront nécessaires. L'adversaire est difficile. On souhaite tout de même que l'OM soit protagoniste de chaque match. Pour moi, la Ligue Europa est très importante. On va jouer contre des équipes assez différentes de celles qu'on a l'habitude d'affronter. C'est important pour ce groupe qui est nouveau, s'il veut continuer à progresser, mais également pour le rayonnement du club. On va donner le meilleur pour se qualifier."