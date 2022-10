Manchester United: raté devant le but, agacement... la soirée très difficile de Cristiano Ronaldo contre l'Omonia

Titularisé pour affronter Omonia Nicosie ce jeudi en Ligue Europa avec Manchester United (2-3), Cristiano Ronaldo a vécu une rencontre délicate. Le Portugais a eu plusieurs opportunités de briller sans pour autant trouver le chemin des filets. Son compteur reste bloqué à un seul but toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Quand ça ne veut pas… Titularisé pour la troisième fois de la saison en Ligue Europa alors qu’il a pris l’habitude de s'asseoir sur le banc à chaque début de rencontre en Premier League, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée difficile ce jeudi soir sur la pelouse d’Omonia Nicosie (victoire 3-2 des Mancuniens).

Alors que les Red Devils, menés après 34 minutes de jeu, ont réussi à renverser la situation sur la pelouse des Chypriotes, avec notamment un doublé de Marcus Rashford et un nouveau but d’Anthony Martial, le Portugais n’a pas réussi à participer à la fête.

Un gros loupé devant le but

A la 77e minute de jeu, CR7 est servi devant le but par Diego Dalot. Seul face aux cages et alors que le portier d’Omonia a déserté sa ligne, il voit sa reprise du plat du pied s’écraser sur le poteau. Un peu plus verni à la 83e quand il voit sa tentative de tir se transformer en passe décisive pour Rashford, il a manqué à trois autres reprises l’opportunité de trouver le chemin des filets.

A la 90e, il n’est pas assez prompt à armer sa frappe et il se fait reprendre par son adversaire direct. Quelques instants plus tard, seul au second poteau, il est victime du manque de précision de Rashford, alors qu’il était en position idéale pour marquer.

Enfin, dans le temps additionnel, il parvient cette fois à tirer mais sa frappe enroulée ne fait que frôler le montant des cages chypriotes. Son cri de rage sur cette dernière occasion manquée en dit beaucoup sur l’immense frustration du Portugais, auteur de seulement un petit but, sur penalty, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.