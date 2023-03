Manchester United: ten Hag explique sa décision choc face au Betis

Erik ten Hag, manager de Manchester United, a expliqué la décision forte pris face au Betis (4-1) en Ligue Europa, jeudi quatre jours après la claque reçue à Liverpool (7-0).

Erik ten Hag n’a pas changé une équipe qui a pris une énorme claque. Le manager de Manchester United a recontduit le même onze face au Betis Séville (4-1) jeudi en Ligue Europa que celui qui avait débuté à Liverpool lors de la lourde défaite (7-0) dimanche en Premier League. Quelques réajustements étaient pourtant attendus comme la possible titularisation d’Aaron Wan-Bissaka à la place de Diogo Dalot mais le Néerlandais a finalement décidé de reconduire tout le monde et a expliqué pourquoi juste avant le coup d’envoi.

"Ils ont la possibilité de se réhabiliter"

"Nous voulons gagner, nous avons besoin d'une bonne performance, donc nous pensons que cette équipe est la meilleure équipe pour faire une bonne performance et gagner le match, avait-il cionfié à BTSport. Ils ont la possibilité de se réhabiliter, mais nous nous sommes tournés vers ce match, c'est le match le plus important et nous avons choisi l'équipe pour nous donner les meilleures chances de gagner le match."

Le résultat lui a donné raison avec une large victoire des Red Devils. "Je n'aime pas trouver d'excuses, mais ils ont joué beaucoup de matchs, a souligné Paul Scholes, ancienne légende de Manchester United, sur BT Sport. Il (ten Hag) a pensé: ‘oubliez ça, peu importe, j'envoie la même équipe, ils peuvent me montrer’ après ce qui a été une performance chaotique en seconde période contre Liverpool. Je pense qu'il a envoyé la même équipe pour tester quelques caractères en se disant ‘à l'avenir ces joueurs pourront jouer pour moi et me montrer quand cela compte vraiment’."

Owen Hargreaves, également passé par Manchester, a aussi loué la décision "choc" de Ten Hag. "Je pense que n'importe quel autre club au monde aurait apporté des changements, estime l’ancien joueur du Bayern Munich. Je pense qu'il s’est dit: ‘allez réparer ça, c’était un gâchis à Anfield mais vous avez fait une très bonne saison jusqu'à présent". La première mi-temps à Anfield, ils étaient au niveau mais la seconde a été un désastre."