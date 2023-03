Liverpool-Manchester United: "aucune mentalité", Shaw en remet une couche après l'humiliation subie par les Red Devils

Balayé 7-0 par Liverpool ce week-end, Manchester United n'a montré "aucune personnalité" et "aucune mentalité" selon le défenseur Luke Shaw, fautif sur deux buts encaissés par les Red Devils.

48 heures après l'humiliation subie à Anfield face à Liverpool (7-0), les têtes sont encore lourdes du côté de Manchester United. De retour à l'entraînement très tôt lundi - après avoir essuyé de nombreuses critiques outre-Manche - les Red Devils ont encore du mal à expliquer ce qu'il s'est passé ce dimanche soir. Si Marcus Rashford appelle à l'unité pour rapidement rebondir, Luke Shaw n'a pas mâché ses mots pour justifier la débâcle de son équipe, dont le niveau a "clairement baissé" depuis la victoire en Carabao Cup face à Newcastle, le 26 février.

"Nous n'avons montré aucune personnalité, aucune mentalité. On a montré en première mi-temps que si on se déconnecte un moment, on est puni. En deuxième mi-temps, nous nous sommes déconnectés pendant toute la mi-temps et pas seulement par moments. Comme je l'ai dit, c'était embarrassant, honteux et ce n'est pas acceptable", a rappelé l'international sur la chaîne du club, dans des propos relayés par le Telegraph.

>> Revivez Liverpool-Manchester United (7-0)

Un rebond attendu dès jeudi

S'il s'est senti "gêné" pour les joueurs et "les fans qui nous soutiennent", Luke Shaw tient à présenter ses excuses après la correction reçue par Manchester United. "C'était inacceptable et je suis sûr qu'ils souffrent, mais nous, en tant que joueurs, souffrons beaucoup."

Malgré cette large défaite, les Red Devils restent troisièmes de Premier League - et donc virtuellement qualifiés pour la Ligue des champions - avec sept points d'avance sur Liverpool, 5e. Les hommes d'Erik ten Hag ont l'occasion de rapidement passer à autre chose avec la réception du Betis en huitième de finale de Ligue Europa dès jeudi (21 heures sur RMC Sport 1).