Manchester United: "Une inspiration pour toute l'équipe", Ten Hag défend Bruno Fernandes après l'humiliation à Liverpool

Très critiqué après la correction reçue à Anfield par Manchester United face à Liverpool (7-0), un match pour lequel il portait le brassard de capitaine, Bruno Fernandes a reçu le soutien de son coéquipier Marcus Rashford et de son entraîneur Erik ten Hag.

Capitaine d’un navire à la dérive, le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes a essuyé de virulentes critiques après la tempête qui a emporté les Red Devils à Anfield le week-end dernier. La presse anglaise s’est déchaînée au lendemain de l’humiliation historique (7-0) infligée par les Reds à Manchester United, tandis que les supporters réclamaient des comptes à l’équipe, et notamment à Bruno Fernandes.

"C’est le coéquipier idéal. Il a fait beaucoup pour nous. Je n'ai rien de négatif à dire sur Bruno. Comme l'a dit le manager, personne n'est parfait. Je le soutiens et je suis à 100 % derrière lui", l’a défendu Marcus Rashford ce mercredi, en conférence de presse.

Ten Hag: "Heureux qu'il soit notre capitaine"

Hors de question de lui retirer le brassard, a confirmé son entraîneur Erik Ten Hag. "Je pense qu'il réalise une excellente saison et que nous lui devons beaucoup pour la position dans laquelle nous nous trouvons au classement aujourd’hui (Manchester United est troisième, à euf points de City). Il donne de l'énergie à l'équipe, il court beaucoup avec intensité, de la bonne manière. Il montre du doigt les joueurs et les entraîne, il est une source d'inspiration pour toute l'équipe. Personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Je suis très heureux d'avoir Bruno Fernandes dans mon équipe et je suis heureux qu'il soit notre capitaine quand Harry (Maguire) n'est pas sur le terrain."

Concernant le scénario du match, qui a basculé en seconde période avec trois buts encaissés entre la 47e et la 66e minute, alors que le score était de 1-0 en faveur de Liverpool à la pause, Marcus Rashford rejette l’hypothèse d’une faillite mentale.

"Nous n'avons pas abandonné, c'est absurde"

"Nous n'avons pas abandonné, c'est absurde. Nous avons manqué d'organisation et la communication était mauvaise, a-t-il expliqué. Je crois que tout le monde a essayé de revenir dans le match, mais nous nous sommes éloignés des principes de jeu en possession du ballon et sans le ballon. J'ai eu l'impression que les attaquants essayaient de presser, et qu'ils étaient déconnectés du milieu de terrain. Nous parlions, mais nous n'étions pas d'accord sur ce qu'il fallait faire. La seule chose que nous puissions faire est d'en tirer les leçons et d'aller de l'avant." Une première occasion leur sera offerte dès jeudi (21h) en Ligue Europa contre le Real Betis.