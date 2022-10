Manchester United: ten Hag veut faire "très attention" avec Martial

Encore buteur jeudi soir en Ligue Europa, Anthony Martial a ravi son entraîneur Erik ten Hag qui joue la carte de la prudence avec l’international français, tout juste de retour de blessure.

Anthony Martial (26 ans) signe un retour remarqué à la compétition. Auteur d’un doublé contre Manchester City (défaite 6-3) dimanche après un mois d’absence, il a de nouveau marqué jeudi lors de la victoire de Manchester United en Ligue Europa sur le terrain de l’Omonia Nicosie (2-3). Le Français avait déjà brillé lors de la pré-saison aux Etats-Unis avant de se blesser au tendon d’Achille. Erik ten Hag, son manager, veut donc se montrer prudent face aux promesses suscitées par son retour au premier plan.

"Nous voulons faire très attention car il a fait une bonne pré-saison, a rappelé Ten Hag, jeudi soir. Il était bon, en forme, avait aussi un bon impact mais dans les 10 dernières minutes (du match amical de pré-saison, ndlr) contre l'Atletico de Madrid, il est tombé, puis il est revenu contre Liverpool, avant une autre blessure, qui l'a fait revenir loin en arrière."

Ten Hag ne veut pas "forcer" sa reprise

Avant sa reprise le week-end dernier, Martial n’avait en effet disputé qu’un match cette saison (face à Liverpool, 2-1, le 22 août) avant de rechuter. Ten Hag prend donc toutes les précautions pour éviter un nouveau pépin à l’ancien Monégasque. "Je ne peux pas forcer, poursuit-il. Je dois le faire avec un plan, c'est ce que nous essayons de faire. C'est assez clair. Je suis heureux de sa performance - tous les remplaçants ont eu un très bon impact. C'est ce que j'attends des joueurs sur le banc."

L’international français (30 sélections, 2 buts) - qui n’a plus été appelé en sélection depuis octobre 2021 – pourrait donc se contenter d’un rôle d’impact player lors des prochaines rencontres avant de retrouver un statut de titulaires.

"Vous ne jouez pas qu’à 11, vous avez aussi cinq remplaçants et chacun d’entre d’eux doit être prêt et ce soir est juste le meilleur exemple que vous puissiez obtenir", a ajouté ten Hag.

Paul Scholes, ancienne légende du club désormais consultant sur BT Sport, pousse, lui, pour la titularisation du Français dimanche contre Everton en Premier League, aux côtés de Cristano Ronaldo et Marcus Rashford. "J'irai avec ce trio d’attaque, a-t-il déclaré. Actuellement, je pense que ce sont les plus dangereux. Ronaldo... Dimanche pourrait être un match pour lui. Martial et Rashford ont gagné leur place après leurs performances de ce soir."