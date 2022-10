"Merci pour la leçon, Pep et City", ten Hag remercie Guardiola après la lourde défaite dans le derby de Manchester

En marge du match de Ligue Europa jeudi, entre United et l'Omonia Nicosie, l'entraîneur des Red Devils Erik ten Hag est revenu sur la lourde défaite concédée dimanche dernier dans le derby de Manchester contre City (6-3). Le technicien néerlandais a même remercié les Skyblues et Pep Guardiola.

Trois jours après l'humiliation reçue dans le derby de Manchester face à City (6-3), les Red Devils semblent déjà prêts à passer à autre chose. C'est en tout cas le message qu'a tenu à affirmer Erik ten Hag ce mercredi en conférence de presse, en marge de la rencontre de Ligue Europa contre l'Omonia Nicosie.

"Merci pour la leçon, Pep et City"

Le technicien néerlandais, qui surfait avant dimanche dernier sur une série de quatre victoires consécutives en Premier League, a expliqué que cette redescente sur terre pouvait être bénéfique pour ses hommes. "C'était une confrontation avec la réalité, et nous devons en tirer des leçons et continuer [...] Nous avons battu Arsenal, nous avons battu Liverpool. Dimanche, nous avons eu une mauvaise journée. City était meilleur, nous devons l'accepter [...] Alors merci pour le leçon, Pep et City. Nous devons comprendre, nous devons faire les choses beaucoup mieux."

ten Hag assure que Ronaldo est content à United

ten Hag a également été interrogé sur sa déclaration d'après-match concernant la non-utilisation de Cristiano Ronaldo lors de la déroute, ayant expliqué qu'il ne l'avait pas fait rentrer (United était mené 4-0 à la pause, ndlr) "par respect pour son immense carrière". "Mes déclarations n'ont aucun lien avec son avenir au club. Je ne crois pas qu'il soit mécontent. Il s'entraîne bien et aime être ici. Il n'est pas content de ne pas avoir joué dimanche, ne vous méprenez pas. Bien sûr, il veut jouer et il est énervé quand il ne joue pas."

Après une défaite inaugurale face à la Real Sociedad (0-1) en C3, les Red Devils avaient réagi lors de la deuxième journée sur la pelouse du Sheriff Tiraspol (0-2). Le club britannique pointe au deuxième rang de leur groupe E derrière les Espagnols et à égalité avec l'équipe moldave.