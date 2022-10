Nantes-Fribourg: "C’est le cadet de mes soucis", Kombouaré cash sur son avenir

Dix-neuvième de Ligue 1, Nantes a été balayé à domicile par Fribourg (4-0) ce jeudi en Ligue Europa et voit la qualification s'éloigner. Mais Antoine Kombouaré fait confiance à son groupe pour relever la tête dès dimanche contre Brest.

Une correction. Une de plus. Balayé par le Stade Rennais (3-0) dimanche, le FC Nantes a confirmé sa mauvaise passe actuelle en prenant l’eau à domicile avec une déroute contre Fribourg (4-0), ce jeudi, lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Toutes compétitions confondues, les Canaris sont désormais sur une série de six défaites lors de leurs sept derniers matchs. Un nouveau faux-pas qui confirme leur fébrilité défensive et leur incapacité à se montrer dangereux.

>> Le meilleur de la Ligue Europa c'est sur RMC Sport

De quoi fragiliser Antoine Kombouaré ? Héros de toute une ville il y a encore cinq mois après la victoire en Coupe de France, le Kanak peine aujourd’hui à trouver la solution pour redresser une équipe en chute libre. "C’est une lourde sanction. On a fait un match intéressant, mais il est difficile de tirer des points positifs quand on prend 4-0 à domicile. On n’est pas assommés, non, mais déçus, il y a de la colère. On doit faire beaucoup mieux niveau réalisme, efficacité…", a-t-il réagi, le regard déjà tourné vers la réception du Stade Brestois, dimanche (15h).

"Je vais toujours me relever"

Relancé sur sa situation personnelle, lui qui n’a jamais entretenu des rapports très chaleureux avec son patron Waldemar Kita, il s’est montré clair. "Je joue gros chaque week-end, mais c’est le cadet de mes soucis, vraiment, je suis surtout préoccupé par mon club qui est 19e de Ligue 1. On a envie de travailler fort. Posez vos questions aux personnes concernées. J’y crois et je travaille. Est-ce que je suis assuré d’être sur le banc ? Pourquoi est-ce que vous me posez la question à moi ? Je suis sûr d’être là dimanche. J’ai envie de me battre avec mes joueurs et les supporters, c’est tous ensemble qu’on va s’en sortir. Moi je vais toujours me relever, c’est ma vie", a-t-il insisté.

Ce match contre le dernier du championnat, qui vient de virer son entraîneur Michel Der Zakarian, sera pour Nantes "une première finale" selon Kombouaré. Comme Brest, son équipe n’a gagné qu’une seule fois en championnat depuis le début de la saison. C’était le 28 août contre Toulouse (3-1).