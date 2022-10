Nantes-Fribourg: "Eux sont irréprochables…", les mots forts de Blas pour les supporters après la débâcle

Les Nantais ont été giflés par Fribourg ce jeudi soir à domicile en Ligue Europa (0-4). À l’issue de cette humiliation, Ludovic Blas a tenu à saluer le public de la Beaujoire, à la hauteur du rendez-vous à l’inverse des hommes d’Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes n’y arrive plus. Ce jeudi soir, les Canaris ont concédé leur troisième défaite consécutive dans cette Ligue Europa 2022-2023 en s’inclinant très lourdement à domicile contre Fribourg (0-4). Après cette gifle, Ludovic Blas n’a pas cherché d’excuses.

"Les supporters ne sont pas contents, c’est normal, on prend 4-0 ce soir, a confié le Nantais au micro de RMC Sport. Eux ils sont irréprochables, ils sont là, ils nous soutiennent, et nous on n’a pas les résultats qu’il faut."

Blas: "Trois buts sur quatre sont des erreurs"

Ce jeudi soir, les Canaris auraient cependant pu mener au score en première période puisqu’ils se sont procurés deux énormes occasions. Après une tête sur la barre de Sissoko (12e), Corchia a vu sa frappe s’écraser sur le poteau (24e).

"Il y a une équipe en pleine confiance et une autre dans le doute, le match se résume à ça, a poursuivi Blas sur RMC Sport. On n’a pas réussi à marquer, ça c’est notre problème. Trois buts sur quatre sont des erreurs, donc il va falloir corriger ça et faire attention, car dans ces moments-là c’est compliqué. (...) Le plus important c’est le championnat. La Coupe d’Europe, c’est du bonus. Il faut se reposer, on a un match très important dimanche (en Ligue 1 contre Brest, ndlr)."

Sur une triste série de sept matchs sans victoire (six défaites, un nul) toutes compétitions confondues, les Nantais ont d’ores et déjà dit adieu à la première place du groupe en Ligue Europa mais ils peuvent encore espérer se qualifier pour les barrages. Troisièmes et virtuellement reversés en Europa Conference League, ils pointent à quatre points de Qarabag (2e) et ont donc deux journées pour inverser la tendance sur la scène européenne.