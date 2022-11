Ligue Europa: "on va jouer contre une institution du football", Nantes impatient de défier la Juve

À l'issue du tirage au sort des barrages de Ligue Europa, qui a eu lieu ce lundi, les Canaris ont hérité d'un cador du foot européen, à savoir la Juve. Interrogé au micro de RMC Sport, le directeur général délégué du FC Nantes, Franck Kita, a mesuré la chance de défier une telle institution.

"On voulait avoir du lourd, on a du lourd". En une phrase, Franck Kita avait résumé l'avis général, lundi, après le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa. Le FC Nantes va défier la Juventus les 16 et 23 février prochains. Le match retour, dans une Beaujoire en fusion, promet déjà du grand spectacle.

"On ne pouvait pas rêver mieux", Nantes sur un nuage

Le directeur général délégué des Canaris n'a pas manqué de vanter les qualités des Italiens au micro de RMC Sport, non sans rappeler un souvenir encore bien présent dans les mémoires des supporters nantais. "On va jouer contre une institution du football. Rappelez-vous pour les plus jeunes, en 1996, les demi-finales de la Ligue des champions. 3-2 au match aller pour Nantes, 0-2 pour la Juve au retour. Est-ce que l'on peut parler de revanche ? Je ne sais pas. Toujours est-il que cela va être un très beau match et on est très excités à l'idée d'être au mois de février (...) On ne pouvait pas rêver mieux."

Troisièmes de leur groupe de C1 derrière Benfica et le PSG, les Turinois traversent une période compliquée, visible également en championnat où ils occupent la 5e place à 10 longueurs du leader napolitain. De là à voir les hommes d'Antoine Kombouaré réussir un exploit, il n'y a qu'un pas... que Franck Kita ne se risque pas à franchir. "En tout cas la pression ne sera pas de notre côté. Pour nous, c'est du bonus. L'objectif dans cette compétition était de sortir des poules, c'est désormais chose faite. Les gens souhaitaient un gros club, c'est chose faite. Maintenant on va jouer les matchs comme si c'étaient les derniers."

D'ici à cette double confrontation tant attendue, Nantes devra d'abord se redresser en Ligue 1. Défaits dimanche à Reims (1-0), les coéquipiers de Moussa Sissoko pointent à la 16e place du classement, un point seulement devant Ajaccio, premier relégable dans cette saison à quatre descentes.