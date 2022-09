Nantes-Olympiacos: Lafont a "le seum" après sa boulette

Alban Lafont, gardien de Nantes, a regretté son erreur d’appréciation ayant conduit à l’égalisation de l’Olympiacos, jeudi en Ligue Europa. Les Canaris se sont finalement imposés (2-1) dans le temps additionnel.

Une erreur de jugement finalement sans conséquence. Alban Lafont (23 ans), gardien de Nantes, a publié un message sur les réseaux sociaux pour regretter sa boulette lors du match de Ligue Europa face à l’Olympiacos (2-1), jeudi. Alors que le FCN menait depuis l’ouverture du score de Mostafa Mohamed (32e), le gardien nantais a manqué sa sortie aérienne sur un corner en début de seconde période. Le ballon a alors rebondi sur son défenseur Samuel Moutoussamy, malchanceux buteur contre son camp (50e).

"Difficile de cacher le seum malgré la victoire ce soir"

"Difficile de cacher le seum malgré la victoire ce soir, a écrit sur Twitter l’ancien international Espois français en rigolant de son erreur avec des emojis. Bravo à toute l’équipe d’y avoir cru jusqu’au bout, grâce à un public extraordinaire. Une nuit inoubliable. Allez Nantes!"

Pour son grand retour en Europe après 18 ans d’absence, Nantes s’est finalement imposé dans les arrêts de jeu grâce à une tête victorieuse d’Evann Guessand (90e+3), qui a fait rugir la Beaujoire mais aussi Antoine Kombouaré, l’entraîneur auteur d’une course effrénée pour fêter ce succès avec ses joueurs.

"Il fallait faire un match de folie, s’est réjoui ce dernier à l’issue de la rencontre. On a été soutenu jusqu’au bout. C’est la victoire du jeu qu’on a prôné. Je suis fier de mes joueurs. On a continué à croire que c'était possible. J’adore cet état d’esprit. Quand on donne beaucoup, on est récompensés."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa



Les Canaris ont désormais rendez-vous à Lorient, dimanche (15h, 7e journée de Ligue 1) avant un déplacement à Qarabag (18h45), jeudi prochain pour la 2e journée de Ligue Europa. "On a fixé des objectifs élevés, a conclu Kombouaré. On a de l’humilité mais on est très ambitieux. On a dit des choses mais maintenant, il faut le faire. Les joueurs ont marqué le territoire. Enchaîner pourquoi par une victoire à Lorient parce qu’au classement on n’est pas bien."