Naples-Barça: la frappe lumineuse de De Jong pour doubler la mise

Frenkie de Jong a donné deux buts d’avance au Barça contre Naples, en barrage retour de Ligue Europa ce jeudi, grâce à une frappe somptueuse à l’extérieur de la surface. L'ancien joueur de l'Ajax a étalé toute sa classe pour assommer les Napolitains, qui sont revenus au score 10 minutes plus tard.

On savait que ce garçon avait de l’or dans les pieds, il vient de le prouver avec un but absolument sublime en barrage retour de Ligue Europa ce jeudi soir. Alors que la Barça menait 1-0 contre Naples, Frenkie de Jong a permis aux Catalans de faire le break grâce à une inspiration lumineuse depuis l’extérieur de la surface.

A la 12e minute, le milieu de terrain néerlandais progresse plein axe et n’est absolument pas attaqué par la défense napolitaine. A environ 20 mètres, il décide alors de prendre sa chance, ouvre son pied, et, tout en décontraction, vient déposer le ballon sous la lucarne d’Alex Meret. Le gardien de but italien, scotché par l’inspiration géniale du Barcelonais, ne peut que constater les dégâts.

Le Napoli est revenu au score 10 minutes plus tard

Alors que le Barça pensait avoir assommé le Napoli en menant 2-0 avant même le quart d’heure de jeu, les Italiens sont revenus une dizaine de minutes plus tard grâce à un pénalty transformé par Lorenzo Insigne.

Après le match nul 1-1 à l’aller au Camp Nou, tout est plus que jamais ouvert entre ces deux grands d’Europe, qui nous offrent un début de match enflammé au stade Diego Armando Maradona.