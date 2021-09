OL-Brondby: "Nous sommes la meilleure équipe", assume Shaqiri

Au micro de RMC Sport ce mercredi, Xherdan Shaqiri s'est confié sur son adaptation au sein de l'effectif de l'OL, qu'il juge réussie. Avant la réception du club danois de Brondby pour la deuxième journée de Ligue Europa ce jeudi (18h45 sur RMC Sport 1), l'international suisse a estimé aussi que les Gones ne pouvaient que "progresser" au cours des prochaines semaines.

Arrivé fin août, lors des derniers jours du mercato, Xherdan Shaqiri s'est déjà bien acclimaté à sa nouvelle vie, sous le maillot de l'OL. L'ancien joueur de Liverpool n'a pas tardé à devenir un pion essentiel de l'effectif de Peter Bosz. Au micro de RMC Sport ce mercredi avant la rencontre jeudi (18h45 sur RMC Sport 1) de Ligue Europa face au club danois de Brondby, l'attaquant suisse s'est confié sur son adaptation.

"Mon adaptation est très bonne, je me sens bien et je suis très content d'être ici. A chaque match, je me sens de mieux en mieux, a déclaré Shaqiri. Ce n'était pas difficile de m'adapter parce que tout le club a été professionnel, mes coéquipiers m'ont vraiment bien accueilli. Cela a été plus simple et l'adaptation est bonne."

Xherdan Shaqiri a apporté son expérience au groupe de l'OL, tout comme Jérôme Boateng ou Emerson, arrivés eux aussi en fin de mercato. Depuis la venue de ces trois renforts, les Gones ont affiché de gros progrès. "Cela ne fait pas longtemps que le coach est là. Il a encore besoin de temps pour que les joueurs mettent ses idées en place. Mais comme vous l'avez vu, ça évolue dans le bon sens, a noté Xherdan Shaqiri. Mais bien sûr que nous pouvons faire mieux. Vous pouvez voir chaque match que nous essayons de reproduire sur la pelouse tout ce que nous travaillons à l'entraînement. Et je suis sûr que nous ne pourrons qu'être meilleurs."

"Je connais Brondby, je suis très bon en géographie"

Entré en jeu lors de la victoire (2-0) de l'OL face aux Rangers lors de la première journée de Ligue Europa, Xherdan Shaqiri devrait cette fois débuter face à Brondby, en raison des nombreux absents dans le secteur offensif. A ce stade, l'international suisse a trouvé la faille à une seule reprise depuis le début de la saison, face à Troyes le 22 septembre dernier, en Ligue 1.

"C'était déjà très important de marquer et c'était mon premier but avec l'OL, devant le public. C'était spécial et c'est quelque chose que je ne vais pas oublier, a indiqué Xherdan Shaqiri au micro de RMC Sport. J'espère pouvoir marquer beaucoup de buts ici, également à l'extérieur."

Lors de la première journée, Brondby avait décroché le match nul (0-0) face au Sparta Prague. "Ce sera un match difficile mais nous savons que nous sommes la meilleure équipe. Nous jouons à la maison, il faut gagner ce match. Il faut faire d'abord une grosse performance pour les fans, a commenté Shaqiri. Et après, je suis sûr que nous pourrons gagner ce match."

En conférence de presse, Xherdan Shaqiri a noté aussi avec humour qu'il "connaît Brondby" car il "est très bon en géographie". Avant d'ajouter plus sérieusement qu'il s'agit d'une équipe redoutable, à l'image de la sélection danoise.