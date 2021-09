PSG-OL: de nouvelles images de la blessure de Messi dans un choc avec Boateng

Sorti à la 76e minute lors du choc PSG-OL (2-1) dimanche dernier, Lionel Messi a ressenti des douleurs au genou gauche après un choc avec Jérôme Boateng. L'Argentin a depuis déclaré forfait pour le déplacement à Metz ce mercredi (21h).

On en sait un peu plus sur l'origine de la blessure de Lionel Messi. Sorti par Mauricio Pochettino à la 76e minute du choc PSG-OL dimanche dernier au Parc des Princes, l'Argentin souffre du genou et n'est pas du déplacement à Metz ce mercredi (21h) à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1. Des images présentes sur les réseaux sociaux, reprenant une caméra isolée d'Amazon Prime Video, montrent que l'attaquant parisien a été touché après un contact avec Jérôme Boateng sur l'action du penalty accordé à Neymar. En début d'action, Messi lance en profondeur son partenaire brésilien avant de continuer sa course vers le but d'Anthony Lopes. Mais en pleine course, il heurte la jambe gauche de Jérôme Boateng, dans un contact involontaire entre les deux hommes, avant de continuer son action.

Pochettino n'a pas voulu prendre de risques

Pendant de longues secondes, l'ancien Barcelonais a effectué plusieurs flexions et des étirements sur son genou gauche en grimaçant. Des gestes qui ont sans doute interpellé Mauricio Pochettino, qui n'a pas hésité à faire sortir son joueur dix minutes plus tard pour le préserver. Deux jours après, le club a confirmé que Lionel Messi souffrait d'une "contusion osseuse" après avoir passé un IRM mardi matin.

Ce genou gauche a déjà posé quelques soucis à la Pulga par le passé. Lors de la dernière trêve internationale, il avait été victime d'un tacle très violent d'un joueur vénézuélien. Cette action n'avait pas empêché le capitaine de la sélection argentine de disputer l'intégralité de la rencontre, remportée 3-1 par l'Albiceleste. Messi doit effectuer un nouveau test ce jeudi afin de déterminer s'il est en capacité de reprendre l'entraînement collectif, alors que Montpellier, samedi en Ligue 1, et surtout Manchester City, mardi en Ligue des champions, se profilent dans les jours à venir.

