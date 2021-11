Brondby-OL: Paqueta montre sa blessure impressionnante après une semelle

Lucas Paqueta, attaquant de l’OL, a reçu une vilaine semelle sur le tibia gauche en toute fin de match lors de la victoire sur le terrain de Brondby (1-3) en Ligue Europa, jeudi.

Lucas Paqueta n’a passé que 16 minutes sur le terrain, jeudi lors de la victoire de Lyon à Brondby (1-3) en Ligue Europa. Mais il en conserve un souvenir douloureux et quelques stigmates. Entré en jeu à la 74e minute à la place de Moussa Dembélé, l’attaquant brésilien a reçu une semelle sur le tibia gauche de la part du défenseur danois, Kevin Tshiembe (24 ans). Après s’être tordu de douleur au sol, il a baissé sa chaussette pour montrer les traces des crampons à l’arbitre. Son adversaire a écopé d’un carton jaune.

Lucas Paqueta © Capture Instagram

La grosse faute de Kevin Tshiembe sur Lucas Paqueta © RMC Sport

Pour Paqueta, cela valait un carton rouge, comme il l’a regretté sur les réseaux sociaux en dévoilant de nouveau sa blessure. L’ancien joueur de l’AC Milan porte de belles traces ensanglantées avec un petit trou dans sa chair. "Pas rouge ça", a-t-il écrit en français. "Le jeu continue", a-t-il ajouté en portugais.

Auteur d’une très belle saison avec l’OL (6 buts, 3 passes en 18 matchs), Paqueta avait été préservé pour cette rencontre alors que Lyon était déjà qualifié pour les 16es de finale de la compétition. D’abord menés par le club danois, les Lyonnais ont inversé le sort du match grâce à Rayan Cherki (57e, 66e) et Islam Slimani (76e).

"C’est un bon résultat, s’est réjoui Peter Bosz, entraîneur lyonnais à l’issue de la rencontre. Même si on était déjà qualifiés, on était là pour gagner et heureusement, on l'a fait. Je veux voir une équipe qui fait les choses ensembles. Même si le onze qui a démarré ne joue pas souvent ensemble, ce n’est pas facile. La première période ce n’était pas très bien mais en seconde période on a bien joué."