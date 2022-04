OL: de nombreux cadres incertains à trois jours du choc contre West Ham

La participation d’Anthony Lopes, d’Houssem Aouar, de Tanguy Ndombele et de Thiago Mendes au quart de finale retour de Ligue Europa contre West Ham (jeudi à 21h sur RMC Sport 1) est toujours incertaine. Leurs absences pourraient causer de sacrés maux de tête à Peter Bosz.

L’Olympique lyonnais va préparer son quart de finale retour de Ligue Europa (ce jeudi à 21h sur RMC Sport 1) dans l’incertitude. Ce lundi, Anthony Lopes (béquille derrière le genou), Houssem Aouar (douleurs au genou gauche) et Tanguy Ndombele (alerte à la cuisse) ont passé la matinée en soins et leur participation au match contre West Ham (1-1 à l'aller) n’est toujours pas tranchée, dans un sens ou dans l’autre.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue Europa



"Il y a beaucoup trop d’incertitudes pour savoir s’ils peuvent tenir leur place", a expliqué une source interne à RMC Sport. Tout va donc dépendre de l’efficacité du travail du staff médical et de la façon dont les joueurs vont (ou non) récupérer vite. "Et au final de leur ressenti", précise-t-on du côté du club. Un point sera ainsi fait au jour le jour d’ici jeudi.

Les absences de Caqueret et Cherki actées

Lopes, Aouar et Ndombele ont été touchés dimanche dans le match de la 31ème journée entre Strasbourg et l’OL. Thiago Mendes, blessé lors du match aller à Londres jeudi dernier (1-1) et absent en Alsace, poursuit lui aussi une série de soins, après avoir reçu un coup.



Si ces trois joueurs devaient être amenés à déclarer forfait tout comme Mendes, qui joue les couteaux suisses entre milieu et défense central, ils poseraient de sacrés maux de tête à Peter Bosz qui doit déjà – et c’est une certitude – se priver de Maxence Caqueret (touché au ménisque et opéré la semaine dernière) et Rayan Cherki (qui a du passer sur le billard début février pour un métatarse déplacé).

À noter que le stade devrait être plein ce jeudi soir pour cette rencontre. Il reste quelques milliers de places en vente et elles partent vite. Les Lyonnais devraient donc jouer dans une enceinte remplie de 57.000 supporters, dont 2.800 fans anglais.