OL-Sparta Prague: l'entrée remarquée de Bradley Barcola

Entré en jeu face au Sparta Prague (3-0) en fin de rencontre, le jeune attaquant de l’OL, Bradley Barcola, a réalisé des débuts réussis en offrant sa première passe décisive à Karl Toko Ekambi.

On joue la 92e minute de jeu au Groupama Stadium et alors que l’Olympique Lyonnais va tranquillement s’imposer face au Sparta Prague, Bruno Guimaraes lance le numéro 45 dans la profondeur. Aux commentaires pour RMC Sport, Stéphane Guy s’enflamme : "Il a fait un drôle de truc là face à Vindheim. Il s’est amusé, Bradley Barcola. Il l’a déposé !"

Le jeune attaquant de 19 ans, Bradley Barcola signe son entrée dans le monde professionnel. D'un dribble et d'un centre pour Karl Toko-Ekambi, il a réussi sa première passe décisive. En conférence de presse après la rencontre, Peter Bosz s'est montré satisfait de sa rentrée dans le monde professionnel: "C’est un des très jeunes joueurs qui s’entraîne avec nous. Il manque encore un peu de force, ce qui est normal à son âge. Sur sa seule action, on a vu tout son talent. Il a fait une bonne action mais surtout après son dribble, il a été calme quand il a vu Karl. Il lui a bien donné le ballon, c’est une de ses qualités. Il mérite de rentrer ce soir. Je suis très heureux pour lui."

Professionnel depuis septembre

Né en 2002, Bradley Barcola, attaquant droitier, est l’une des dernières pépites du centre de formation de l’OL. Avec Castello Lukeba, Florent Da Silva, Malo Gusto ou encore Rayan Cherki, il incarne l’avenir du club rhodanien.

Il avait terminé meilleur buteur des U19 avec 11 buts en 17 matchs lors de la saison 2019/2020, Une performance qui lui permettait d’être convoqué en équipe de France U18. Cet été, il a intégrait le groupe professionnel durant la préparation de l’OL où il a gagné la confiance de Peter Bosz et joué quelques bouts de matchs. Comme en match amical contre Bourg-en-Bresse avec un but et une passe décisive pour Islam Slimani.

L’OL directement qualifié pour les 8es de finale

En s’imposant sur sa pelouse face au Sparta Prague ce jeudi, les Lyonnais se sont assurés de disputer les 8es de finale de la Ligue Europa. Depuis cette saison, seul le premier du groupe atteint directement ce niveau de compétition. Le deuxième doit disputer un barrage contre l’un des troisièmes de la Ligue des champions qui sera reversé en Ligue Europa.