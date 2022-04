OL-West Ham: inquiétude pour Lucas Paqueta à la veille du quart retour de Ligue Europa

Lucas Paqueta n'a pas pris part à l'entraînement de l'OL ce mercredi en fin d'après-midi, à la veille du quart de finale retour de Ligue Europa contre West Ham (jeudi à 21h sur RMC Sport 1). Tanguy Ndombélé, Houssem Aouar, Anthony Lopes et Thiago Mendes ont quant à eux participé à la séance.

L'Olympique lyonnais nage toujours dans l'incertitude. L'entraîneur de Lyon, Peter Bosz, a laissé planer le doute sur l'état de santé de ses joueurs blessés et plus ou moins incertains mercredi à la veille d'affronter West Ham, jeudi (21 sur RMC Sport 1) au Groupama stadium en quart de finale retour de Ligue Europa. Lucas Paqueta, qui ne figurait initialement pas sur la liste des joueurs incertains, n'était pas présent à l'ultime entraînement ce mercredi, en fin d'après-midi.

"Rien n'est sûr encore. Nous allons rediscuter avec l'encadrement médical qui a traité les joueurs après le déplacement à Strasbourg et nous allons voir s'ils pourront être avec nous", a seulement répondu Bosz en conférence de presse sans évoquer le cas du meneur de jeu brésilien.

De nombreux retours à l'entraînement

En revanche, les milieux Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar, touchés à Strasbourg, ont bien participé à la séance, tout comme le gardien Anthony Lopes qui portait un bandage à la cuisse droite. Thiago Mendes, forfait contre Strasbourg, était également présent. Au delà de l'aspect de la composition d'équipe, le technicien néerlandais de l'OL a dit s'attendre à une configuration de match similaire à celle de l'aller.



"Chaque adversaire met en place la tactique qu'il veut. Je crois que West Ham adoptera la même stratégie qu'à l'aller. Nous verrons. Pour ma part, je prépare mon équipe à tous les scénarios", a ajouté Peter Bosz estimant que "ce sont les détails qui feront la différence".

Les deux équipes se sont séparées sur un match nul à l'aller (1-1) alors que Lyon a été en supériorité numérique à onze contre dix durant toute la deuxième période. "Bien sûr, souvent c'est facile de dire qu'il faut marquer mais quand tu as tellement d'occasions, il faut marquer. Je prépare toujours mon équipe à gagner. Cela arrive dans le football que l'on encaisse des buts évitables", a-t-il souligné, appelant également au soutien des supporters.



"L'apport des supporters, ce sera la plus grande différence par rapport au match aller. Il y avait une atmosphère extraordinaire à Londres en faveur de West Ham. Jeudi, ce sera pour nous dans notre stade. J'ai l'expérience de ce type de grands matches. Cela peut faire la différence et je pense qu'ils vont tout donner pour être derrière nous, a-t-il assuré. Mais je dis toujours aux joueurs qu'il faut avant tout bien jouer pour qu'il soient derrière nous", a-t-il conclu.