OL-West Ham: incidents avec les supporters après l'élimination, la police intervient

Certains supporters du virage du Groupama Stadium ont fait part de leur colère après la sévère défaite de l’OL contre West Ham, ce jeudi soir en quart de finale retour de Ligue Europa (0-3).

Une partie du public lyonnais a tenu à faire part de sa colère. Ce jeudi soir, dans la foulée de la gifle reçue par l’OL en quart de finale retour de Ligue Europa (0-3, 1-1 à l’aller), plusieurs dizaines de supporters présents dans le virage du Groupama Stadium ont violemment malmené les barrières séparant la tribune de la pelouse.

La sécurité et la police, avec l'aide des leaders des kops, ont contenu la foule et aucun supporter n’est entré sur le terrain. Le calme est rapidement revenu dans les travées du stade de l’OL, sans qu’aucun incident grave ne soit à déplorer. Sur les images de RMC Sport, on voit certains supporters faire signe aux plus véhéments de reculer. A l'heure actuelle, aucun blessé n'est à déplorer. Près du banc de touche, Aouar s’est également chauffé avec des personnes du public.

Une saison décidément bien galère

Pour les joueurs, il va désormais falloir sauver ce qui peut encore l'être dans cette saison décidément bien galère. Après cette élimination en Ligue Europa, le principal objectif de la fin de saison lyonnaise, les hommes de Peter Bosz doivent désormais compter sur une remontée fantastique en Ligue 1. Après 31 journées, l’OL est 10e, à 10 points du podium et cinq de la cinquième place.