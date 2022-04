West Ham-OL: Lopes regrette "une faute professionnelle" sur le but anglais

Anthony Lopes, gardien de Lyon, déplore les circonstances dans lesquelles son équipe a concédé l’ouverture du score sur le terrain de West Ham (1-1), jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa.

En supériorité numérique pendant une mi-temps, l’OL n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul sur le terrain de West Ham (1-1), jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa. Les Lyonnais ont même frôlé le pire en concédant l’ouverture du score en début de seconde période par Jarrod Bowen (52e). Ce dernier a profité d’une action confuse avec une relance rapide contrée de Malo Gusto et une trajectoire mal appréciée de Jerome Boateng, qui a ensuite surpris Anthony Lopes en taclant le ballon juste au-dessus d’Anthony Lopes. Et le gardien n’a pas goûté cette succession d'erreurs.

"C'est toujours un combat de venir en Angleterre, a reconnu l’international portugais à l’issue du match. On savait qu'on devait rester attentifs. On est mal rentré dans la deuxième période et on a pris un but que j'estime être un peu une faute professionnelle. L'essentiel, c'est qu'on a bien réagi derrière, même si on aurait pu marquer un deuxième et rentrer avec un résultat plus positif que celui-ci. On a bien maîtrisé notre sujet. On a été exposé sur quelques contres mais c'était un match très sérieux, avec beaucoup de satisfaction dans l'état d'esprit et le jeu. On avait espoir de revenir avec un résultat plus positif après la première période. Mais face à une équipe qui va à la guerre sur tous les ballons, c'est compliqué. Ils ont fait un match très costaud, un match d'homme."

"West Ham est une équipe qui va à la guerre sur tous les ballons"

Relancé sur le terme "faute professionnelle", Lopes assure ne pas viser précisément Gusto, ni Boateng. "Non, c’est plus général, le but qu’on prend, explique-t-il. Il y a eu une discussion entre joueurs, je décide de jouer vite…Mais c’est compliqué car on a l’espoir de revenir avec la physionomie de la première période. Mais West Ham est une équipe qui va à la guerre sur tous les ballons, je peux comprendre que nos attaquants aient buté sur des costauds. Ils ont fait un match d’hommes."

Tanguy Ndombélé a finalement égalisé pour Lyon (66e) qui jouer as qualification dans une semaine dans un Groupama Stadium bouillant.