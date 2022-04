West Ham-OL: un supporter anglais stoppe une attaque de son équipe

Un supporter de West Ham est entré sur la pelouse en fin de match et mis un terme à une action alors que son équipe attaquait jeudi face à Lyon (1-1) en quart de finale aller de la Ligue Europa.

West Ham s’en est bien sorti, jeudi face à Lyon (1-1) en arrachant le match nul en quart de finale aller de la Ligue Europa. Le club a pourtant dû composer avec quelques éléments contraires comme l’expulsion de son latéral gauche Aaron Cresswell juste avant la mi-temps. Il n’a pas été aidé non plus par le comportement de certains de ses supporters qui sont entrés sur le terrain au cours de la rencontre. L’un d’entre deux a d’ailleurs particulièrement mal choisi son moment quand il a foulé la pelouse à la 86e minute de jeu alors que son équipe était en train de construire l’une de ses rares offensives en seconde période.

Le supporter hué et pris à partie par le public

L’arbitre de la rencontre n’a pas eu d’autres choix que d’interrompre le match pour permettre son évacuation. Ce qui a mis fin à l’attaque des Hammers et à l’une de leurs dernières chances de remporter la rencontre. Son geste a été copieusement sifflé par le reste du stade olympique de Londres.

Un supporter de West Ham entre sur la pelouse lors du match face à Lyon © RMC Sport

Plusieurs supporters s’en sont même pris physiquement au fauteur de trouble en tentant de le frapper et en lui jetant des projectiles pendant que les stadiers l’évacuaient. Même Michail Antonio, attaquant de West Ham, s’est dirigé vers lui pour lui faire part de sa colère. Depuis le banc de touche, David Moyes n’en est pas revenu non plus. Il a d’ailleurs fustigé ce geste à l’issue du match.

"Nous étions sur une contre-attaque avec une opportunité de marquer", fulmine Moyes

"J'étais déconcerté, a confié le manager écossais à l’issue de la rencontre. C'est un très bon club de football qui fait tellement de bonnes choses. Mais ces choses ce soir n'ont pas aidé, nous étions sur une contre-attaque avec une opportunité de marquer."

En infériorité numérique, son équipe a ouvert le score juste après la pause grâce à Jarrod Bowen (52e) qui a profité d’une succession d’erreurs de la défense lyonnaise. Tanguy Ndombele (66e) a égalisé quelques instants plus tard pour les Lyonnais qui tenteront de valider leur qualification pour le tour suivant dans une semaine au Groupama Stadium.