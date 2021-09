OM-Galatasaray: de gros regrets pour Marseille, accroché dans un match tendu

Au bout d'un match brièvement interrompu en première période à cause de jets de fumigènes, l'OM n'a pas fait mieux qu'un nul face à Galatasaray (0-0), ce jeudi, en Ligue Europa. Avec deux points pris en deux journées, les Marseillais ne sont que troisièmes de leur groupe.

Nouvelle contre-performance pour Marseille. Quatre jours après avoir subi face à Lens (3-2) leur première défaite de la saison, Dimitri Payet et sa bande ont dû se contenter d’un nul ce jeudi au Vélodrome contre Galatasaray (0-0) en Ligue Europa. Déjà tenus en échec par le Lokomotiv Moscou (1-1) il y a deux semaines, les voilà scotchés à la troisième place de leur groupe avec seulement deux points pris. Ce qui rend encore plus intéressant le déplacement à venir sur la pelouse de la Lazio le 21 octobre. Gagner sera important pour ne pas voir la qualification s'éloigner.

>> Ligue Europa: revivez OM-Galatasaray (0-0)

On retiendra d’abord de ce match les incidents survenus en fin de première période. A la 38e minute de jeu, la partie a dû être interrompue à cause de jets de fumigènes et de projectiles, lancés notamment par le parcage turc en direction de la pelouse et des autres tribunes. Il a fallu l’intervention des CRS et des stadiers, mais aussi l’appel au calme de l'entraîneur de Galatasaray, Fatih Terim, pour faire redescendre quelque peu la pression. Le match a finalement repris après huit minutes d’interruption, dans un climat tendu alors qu’un gros dispositif policier avait été mis en place à la demande de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône pour prévenir tout problème, encore plus après les nombreux incidents survenus dans les stades français cette saison.

L'OM douché par le VAR

D’un point de vue sportif, la première période a été bien moins animée. Malgré la titularisation d'un trio Ünder-Harit-Dieng en soutien de Payet, aligné en faux numéro neuf, les Marseillais ont balbutié leur jeu, asphyxiés par des Turcs sérieux et disciplinés mais pas loin de se retrouvés menés sur une tête déviée du latéral néerlandais Patrick van Aanholt venue toucher l’arrière de la transversale de son gardien Fernando Muslera (9e). Après trente minutes marquées par un sacré déchet technique, à l’image de Pape Gueye très maladroit, l’OM a peu à peu réussi à se défaire de la pression adverse pour remettre le pied sur le ballon. Et l'ailier turc Cengiz Ünder, l’homme en forme de ce début de saison, a bien cru ouvrir le score sur une sublime frappe enroulée du gauche repoussée du bout des gants par Muslera (35e).

C’est au retour des vestiaires que les locaux ont véritablement haussé le ton. Avec plusieurs occasions pour prendre les devants. Mais Bamba Dieng s’est jeté une seconde trop tard pour reprendre un centre d’Ünder (51e), William Saliba a trouvé la barre de la tête (60e) et Van Aanholt a sauvé sur sa ligne un missile d’Ünder (71e). Surtout, l’arbitre a désigné le point de penalty sur un contact dans la surface entre Mattéo Guendouzi et Van Aanholt, avant de changer sa décision avec l’aide du VAR (79e). Pas de penalty et une grosse frustration pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui a relancé Arkadiusz Milik en seconde période. Le Polonais, débarrassé de ses pépins physiques, n’était plus apparu sur un terrain depuis le 23 mai. Resté muet pour son retour, il aura une nouvelle occasion de s'illustrer dimanche à Lille (17h). Freiné après un début de saison canon, l'OM voudra renouer avec la victoire face au champion en titre.

Et tourner la page de ce match tendu jusqu'au bout, qui s'est conclu par une distribution de cartons jaunes après une altercation entre Saliba et Mbaye Diagne.

