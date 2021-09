OM-Galatasaray: plus de 45.000 personnes attendues au Vélodrome

L'OM recevra jeudi soir Galatasaray en Ligue Europa (21h). Un match auquel de nombreux supporters des deux camps devraient assister, et pour lequel le club phocéen s'est organisé afin d'éviter des débordements.

Il y aura du monde, et du bruit, jeudi au Vélodrome. Si historiquement, les soirées de Ligue Europa n'ont pas toujours déchaîné les passions, l'affiche OM-Galatasaray devrait elle attirer de très nombreux supporters dans l'enceinte du boulevard Michelet.

A deux jours de la rencontre, 35.500 billets ont en effet été vendus, entre les abonnements et les places sèches. Et ce sont plus de 45.000 personnes en tout qui sont attendues au coup d'envoi dans les tribunes. Cette belle affluence pour un match de poule de C3 est déjà vécue comme un succès pour le club phocéen, et valide l'idée d’avoir récemment proposé des packs Ligue 1 (15 matchs) + Ligue Europa (3 matchs) à des prix attractifs.

L'OM a fait en sorte d'anticiper les tensions et de limiter les zones de friction dans le stade

Comme expliqué ce mardi matin par RMC Sport, d'importantes mesures de sécurité ont été pensées pour éviter des débordements autour du Vélodrome, entre supporters des deux clubs, mais aussi entre membres de la communauté turque et membres de la communauté arménienne - ces derniers étant nombreux à Marseille.

L'OM, qui se souvient des incidents de novembre 2012 face à Fenerbahçe, s'organise aussi en amont pour garantir une belle soirée à l'intérieur du stade. La zone visiteurs du Vélodrome a été agrandie à son maximum et pourra accueillir 3400 personnes, même si l'on ne sait pas encore si elle sera pleine.

La crainte est que des supporters indépendants de Galatasaray se retrouvent dans les tribunes latérales, ce qui pourrait créer des tensions. L’OM ne peut pas l’interdire, mais veut limiter au maximum ce phénomène et d'éventuelles zones de frictions. Les supporters turcs - qui ne viendront pas de Turquie en raison des contraintes sanitaires - avaient ainsi, lors de l'achat de leur billet sur internet, la possibilité de préciser qu'ils soutiennent Galatasaray.

L'inquiétude ne concerne en revanche pas les virages, puisque ceux-ci, comme d'ordinaire, seront occupés par les fidèles de l'OM.