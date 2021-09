Ligue Europa: la grosse bourde du gardien de la Lazio qui offre la victoire à Galatasaray

Galatasaray s’est imposé face à la Lazio Rome (1-0), jeudi en Ligue Europa en profitant d’une faute de main du gardien international albanais, Thomas Strakosha (26 ans).

Mauvaise soirée pour la Lazio et Thomas Strakosha (26 ans). Le gardien albanais, préféré à l’habituel titulaire Pepe Reina dans le but, a commis une grosse bourde précipitant la défaite de son équipe sur le terrain de Galatasaray (1-0), jeudi en Ligue Europa.

L'erreur de Thomas Strakosha © RMC Sport

Tout est parti d’un centre anodin adressé depuis le côté droit par le Roumain Olimpiu Morutan à la 66e minute. La passe de l’ailier ne trouve personne dans la surface mais Manuel Lazzarri, arrière droit de la Lazio, se jette en catastrophe pour dégager alors qu’aucun danger ne planait. Première erreur.

Le ballon monte alors très haut avant de redescendre en direction du but. Strakosha est sur la trajectoire et dispose du temps nécessaire pour s’en saisir. Mais il se rate et propulse le ballon dans son propre but. Un cadeau inespéré pour Galatasaray, jusqu'alors dominateur sans parvenir à concrétiser leurs temps forts. Strakosha, lui, s’est longuement tenu la tête à deux mains. Si son erreur a coûté cher à son équipe, elle le plombe aussi personnellement.

Car le natif d’Athènes a perdu sa place de titulaire depuis l’arrivée de Pepe Reina en 2020 et doit désormais se contenter de quelques matchs par saison. Arrivé à la Lazio en 2012 en provenance de Panionios, il avait gagné sa place de numéro lors de la saison 2016-2017, avant d’être déboulonné par le très expérimenté gardien espagnol. Maurizio Sarri avait décidé de lui donner sa chance en Ligue Europa, jeudi. Mais cela ne s’est pas passé comme il l’attendait.