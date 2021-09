OM-Galatasaray: tensions entre supporters au Vélodrome avant le coup d’envoi

A un peu plus d’une heure du coup d’envoi du match de Ligue Europa entre l’OM et Galatasaray, quelques tensions sont apparues entre supporters turcs et olympiens dans les tribunes du stade Vélodrome.

Atmosphère électrique au stade Vélodrome. Alors que l’OM accueille Galatasaray lors de la 2eme journée de Ligue Europa, des tensions entre supporters ont été observées à un peu plus d’une heure du coup d’envoi (21h). Placés dans le parcage visiteurs, les fans de Galatasaray ont essayé de démonter un immense filet de sécurité ce qui a provoqué l’intervention de quelques CRS.

>> OM-Galatasaray EN DIRECT

Les appels au calme du speaker et de Jacques Cardoze

On a pu observer également quelques jets de sièges côté turc et des jets de pétards du côté des supporters de l’OM. Le speaker a lancé plusieurs appels au calme en français et en turc. Jacques Cardoze, le directeur communication de l'OM, s’est même déplacé entouré de stadiers pour demander à certains fans excités de Galatasaray de ne pas monter sur les grillages. Les CRS ont procédé à des jets de lacrymogène.

La banderole RIP Clément des supporters de Galatasaray © RMC Sport

Une banderole hommage à Clément a apaisé les tensions

Une rangée de CRS avec boucliers et la police section anti-hooligan sont au pied du parcage. Peu avant 20h, les tensions se sont calmées soudainement quand des supporters de Galatasaray ont accroché une banderole "RIP Clément", en hommage au supporter de l'OM décédé dans la nuit du 22 au 23 septembre. Certains leaders des deux camps se sont également parlé depuis le grillage qui les sépare.