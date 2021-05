OM: le journaliste Jacques Cardoze annonce son arrivée à la direction de la communication

Jacques Cardoze, le journaliste de France Télévisions, a annoncé ce vendredi son arrivée en tant que directeur de la communication de l'OM. Il prendra ses fonctions en fin de saison.

Le poste était vacant depuis fin janvier et le départ de Grégoire Kopp. Le nouveau directeur de la communication de l'OM sera bel et bien Jacques Cardoze. Le journaliste de France Télévisions (51 ans) va succéder à l'ancien conseiller ministériel et prendra officiellement ses fonctions en fin de saison.

Dans l'air ces derniers jours, l'arrivée du présentateur et rédacteur en chef de l'émission Complément d'enquête sur France 2 a été confirmée par le principal intéressé: "Je suis fier de pouvoir annoncer mon arrivée à la direction de la communication de l'OM (à compter du 15 juin). Je rejoins mon club de coeur, mon club de toujours, celui qui n'a cessé d'accompagner mes pensées pendant mes 30 années de télévision. Merci au groupe McCourt, à Pablo Longoria et à la direction du club pour leur confiance. Ce n'est pas seulement une ville ou une région dont le coeur bat pour ce club mythique."

Comme indiqué par L'Équipe, le profil du journaliste de France Télévisions plaisait beaucoup à la direction du club phocéen. C'est un fidèle supporter de l'OM, ancien correspondant à Marseille, qui a aussi travaillé à Washington.

Le nouvel organigramme de l'OM se dessine

Depuis la nomination de Pablo Longoria à la présidence de l'OM le 21 février dernier, l'organigramme du club phocéen se restructure à tous les étages. Plusieurs changements sont intervenus à la cellule de recrutement, où David Friio a été promu au poste de directeur technique, avec l'arrivée de Matthieu Louis-Jean à son ancien poste (responsable de la cellule de recrutement).

Toute une nouvelle équipe de recruteurs vient accompagner ce nouveau virage avec les arrivées de Mathieu Seckinger, qui a officié précédemment au poste de scout à Manchester United, Benjamin Brat et enfin l’Espagnol Sergio Santomé.

D'autres changements étaient attendus au sein du pôle administratif. L'Olympique de Marseille cherchait un remplaçant à Grégoire Kopp et l'a donc trouvé en la personne de Jacques Cardoze.