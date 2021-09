OM-Galatasaray: une opportunité pour Mandanda?

La réception de Galatasaray ce jeudi (21h) pourrait être l'occasion pour Jorge Sampaoli de relancer Steve Mandanda dans les cages, lors de cette deuxième journée de Ligue Europa. L'entraîneur de l'OM n'a toutefois pas encore pris de décision définitive.

Sur le banc depuis cinq rencontres, Steve Mandanda va-t-il reprendre sa place dans les cages de l'OM ce jeudi, pour la réception de Galatasaray (21h) lors de la 2e journée de Ligue Europa ? Si Pau Lopez est devenu le nouveau titulaire ces dernières semaines, la décision pour la rencontre ce jeudi semble cependant plus indécise et plus ouverte.

Sampaoli annonce son choix le jour du match

En conférence de presse ce mercredi, Jorge Sampaoli a laconiquement répondu que Steve Mandanda était prêt pour débuter, tout comme Arkadiusz Milik, inclus dans la question. Les deux hommes sont à la disposition du technicien argentin. mais comme à son habitude, Sampaoli devrait attendre le jour du match pour annoncer son onze de départ et par conséquent son choix au poste de gardien.

En réalité, Jorge Sampaoli était partagé entre deux possibilités: laisser Pau Lopez pour qu'il continue de prendre ses répères ou relancer Steve Mandanda, au moins sur cette rencontre de Ligue Europa. Cette dernière option aurait au moins le mérite de rebooster un peu le moral de Mandanda, plutôt affecté par sa mise sur le banc qui date désormais d'un mois, sans pour autant apparaître comme un désaveu pour Pau Lopez.

Le portier espagnol pourrait rester toutefois le titulaire du moment en Ligue 1, pendant que Steve Mandanda retrouverait quelques sensations en Ligue Europa. Rien ne semble figé alors que ce choix est même vécu par certains joueurs, dans le vestiaire, comme un petit sujet à suspense. Le choix de Sampaoli pour cette rencontre sera d'importance afin de savoir s'il y a encore un peu de concurrence au poste de gardien à l'OM.