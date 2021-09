OM-Galatasaray: Milik et Mandanda relancés jeudi soir? Possible, d'après Sampaoli

L'attaquant polonais de l'OM Arkadiusz Milik, blessé depuis plusieurs mois, et le gardien Steve Mandanda, remplaçant dernièrement, pourraient jouer jeudi soir contre Galatasaray en Ligue Europa. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Jorge Sampaoli ce mercredi.

C'est un fil rouge à l'OM depuis le début de la saison. A chaque conférence ou presque, Jorge Sampaoli a droit à une question sur le retour à la compétition d'Arek Milik, et une autre sur la concurrence Pau Lopez-Steve Mandanda, ou la non-utilisation récente du portier français.

Ce mercredi, la question a regroupé les deux. Et l'attaquant polonais, qui n'a toujours pas rejoué depuis sa lésion à un ménisque en fin de saison dernière, et l'international français, resté sur le banc de touche les cinq derniers matchs. Deux hommes qui ont faim de jeu, et qui pourraient être relancés jeudi soir face à Galatasaray en Ligue Europa.

Milik "très motivé" selon Under

"Les deux joueurs prétendent à une place dans le groupe, mais je n'ai pas encore décidé de mon onze", a expliqué Sampaoli dans le point presse d'avant-match, en laissant donc toutes les portes ouvertes.

Concernant Milik, Cengiz Under s'est dit très enthousiaste à l'idée de jouer à ses côtés. "Je l'ai connu en Italie quand il jouait à Naples et moi à la Roma, a rappelé le Turc. C'est un très bon joueur, il est très motivé, je pense qu'il va apporter beaucoup à l'équipe, et j'espère qu'il n'aura plus de blessure à gérer. Il est très volontaire à l'entraînement, ça se passe bien, il s'entend bien avec les autres. J'espère qu'il va pouvoir apporter cette énergie à l'équipe."