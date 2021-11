OM-Lazio, les compos: Payet et Milik débutent, Lirola également

Scotché à la troisième place de son groupe de Ligue Europa après trois nuls, l'OM a besoin de décoller ce jeudi contre la Lazio (21h), pour ne pas voir son objectif de qualification s'éloigner. Jorge Sampaoli a décidé d'aligner d'entrée le duo Dimitri Payet-Arkadiusz Milik.

"La situation comptable est ce qu'elle est. Nous avons l'obligation de gagner. On n'a pas le nombre de points qui correspond à nos performances. On doit en récupérer le plus possible pour atteindre notre objectif qui est la qualification." Jorge Sampaoli s’est montré clair cette semaine en conférence de presse. Troisième de son groupe en Ligue Europa, mais pas décroché de la course à la qualification pour les huitièmes de finale, l’OM a besoin d’une victoire ce jeudi face à la Lazio Rome (21h), au Vélodrome, pour ne pas compromettre ses chances.

L'OM avec Payet et Milik

"On a bien joué il y a deux semaines à Rome (0-0), les deux équipes pouvaient gagner. On sait ce que ces trois points signifient pour nous. Peu importe comment on les prend, beau match ou pas. Je m'attends encore à un match difficile", a prévenu Duje Caleta-Car, qui sera aligné au cœur d’une défense à trois axiaux, avec les incontournables William Saliba et Luan Peres à ses côtés. Entrés en seconde période dimanche face à Clermont (1-0) en championnat, Dimitri Payet et Arkadiusz Milik retrouvent une place dans le onze de départ.

En face, la Lazio est toujours aussi irrégulière en ce début de saison. Deuxième de son groupe en Ligue Europa avec un point d’avance sur Marseille mais trois de retard sur Galatarasay, l’équipe de Maurizio Sarri reste sur un nul contre l’Atalanta (2-2) en Serie A.

La compo de l’OM :

Pau Lopez – Saliba, Caleta-Car, Luan Peres – Rongier, Kamara, Guendouzi – Lirola, Payet, Ünder – Milik

Remplaçants :

Mandanda, Alvaro, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, De La Fuente, Harit, Dieng, Luis Henrique

La composition de la Lazio : Strakosha - Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj - Luis Alberto, Lucas Leiva, Basic - Felipe Anderson, Immobile, Pedro