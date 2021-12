OM: Longoria a trouvé la raison des difficultés actuelles de l’équipe

Dans une interview à L’Equipe, Pablo Longoria, président de l’OM, défend l’approche de Jorge Sampaoli malgré les difficultés actuelles de l’équipe qui doit garder le contrôle de jeu car elle n’est "pas construite pour jouer physique".

La défaite de l’OM face à Brest (1-2) samedi n’a pas entamé l’enthousiasme de Pablo Longoria. Dans une interview accordée à L’Equipe, le président de l’OM défend le style de jeu de Jorge Sampaoli tout en reconnaissant ses limites quand cela ne fonctionne pas. Mais le dirigeant veut persévérer sur ce chemin avec un effectif jeune mais ambitieux.

"Je suis content quand l'équipe suit le projet de jeu pour lequel elle a été construite, explique-t-il. Il faut être cohérent, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer aux supporters. Il faut toujours balancer entre l'exigence de résultats qui est élevée, car nous sommes l'OM, et l'indulgence pour une équipe toujours en construction et jeune. Une des plus jeunes en Europe."

"Nous sommes une équipe construite pour avoir le contrôle du jeu"

Il ne s’inquiète pas non plus des récentes difficultés offensives du groupe. "Nous sommes une équipe construite pour avoir le contrôle du jeu, pas pour pratiquer un football de transition, ajoute-t-il. En ce moment, c'est vrai, on manque d'efficacité offensive. Si on analyse toutes les data, on voit que sur beaucoup de matches, on aurait pu marquer plus de buts. Il y a un équilibre à trouver entre notre production offensive et la sécurité défensive. On doit garder le contrôle du jeu et des matches. Car nous ne sommes pas une équipe construite pour jouer physique dans un Championnat qui l'est, lui."

Il repousse aussi l’idée que l’équipe patine en raison des violences ayant émaillé de nombreux matchs de Marseille en tribunes cette saison. "Ce serait trouver des excuses et je n'aime pas ça dans la vie, ajoute-t-il. Ce n'est pas ma personnalité et mon caractère. En revanche, nous sommes humains et évidemment que cela nous affecte, même moi en tant que dirigeant. Cela me touche. On ne fait pas du foot pour ça. Les joueurs sont les acteurs les plus importants sur le terrain et ils se posent des questions. Quand le phénomène se répète, en plus, ils ont toujours ça dans la tête."