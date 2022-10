Rennes-Dynamo Kiev: le beau record de précocité de Désiré Doué

En offrant la victoire au Stade Rennais face au Dynamo Kiev (2-1) jeudi soir en Ligue Europa, Désiré Doué est devenu, à 17 ans et 125 jours, le plus jeune buteur français de l’histoire en Coupe d’Europe.

Désiré Doué dans l’histoire du football français. Jeudi soir, le jeune crack du Stade Rennais n’a pas seulement donné une précieuse victoire à son équipe face au Dynamo Kiev (2-1) en Ligue Europa. Le natif d’Angers a également établi un somptueux record de précocité. Selon "Stat du foot", son but du pied gauche inscrit à une minute de la fin du temps réglementaire en fait le plus jeune buteur français de l’histoire en Coupe d’Europe, à seulement 17 ans et 125 jours. Début septembre, avec son but inscrit face à Brest (3-1) en Ligue 1, il était devenu le premier buteur né en 2005 parmi les cinq principaux championnats européens.

Rennes, spécialiste des records de précocité

Excellent club formateur, Rennes le prouve avec d’autres records de précocité passés. Avant de rejoindre le Real Madrid, Eduardo Camavinga fut le plus jeune joueur a délivré une passe décisive en Ligue 1 à 16 ans et 281 jours (face au PSG le 18 août 2019). Face à l’Ukraine, le milieu de terrain alors âgé de 17 ans et 10 mois est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France depuis l’après-guerre. L'ex-Rouge et Noir Mathus Tel vient quant à lui de faire tomber le record du plus jeune buteur de l'histoire du Bayern Munich après avoir fait trembler les filets à 17 ans et 136 jours contre Stuttgart.