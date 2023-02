Rennes: "On est encore en vie", Genesio reste optimiste après la défaite contre le Shakhtar Donetsk

Le Stade Rennais s’est incliné 2-1 ce jeudi contre le Shakhtar Donetsk en barrage aller de la Ligue Europa. Mais, avant le match retour, Bruno Genesio garde espoir.

Bruno Genesio préfère voir le verre à moitié plein. Alors que le Stade Rennais s’est incliné à l'extérieur contre le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir en barrage aller de Ligue Europa (2-1), le technicien breton s’est montré plutôt positif à l’issue de la rencontre.

>> Revivez Shakhtar-Rennes (1-2)

"Sur l’ensemble du match, il y avait moyen de faire mieux. On a fait beaucoup de bonnes choses, a estimé le coach breton. Il y aussi des détails qu’on doit régler parce qu’on prend des buts évitables. Mais on n’est qu’à la mi-temps du match et on est encore en vie pour le match retour, c’est ce qu’il y a de plus important dans ces doubles confrontations."

Genesio: "Dans l’ensemble, je trouve qu’on a dominé la partie"

"J’ai retrouvé une équipe conquérante qui a retrouvé des phases de jeu à une ou deux touches, avec du mouvement. Dans l’ensemble, je trouve qu’on a dominé la partie. Après, on fait de trop grosses erreurs à ce niveau pour espérer faire mieux. C’est un match différent des derniers matchs qu’on avait pu faire, notamment à l’extérieur", a-t-il poursuivi après la rencontre.

Mené 2-0 à la pause après des buts de Kryskiv (11e) et Bondarenko (45+1), le Stade Rennais a su trouver les ressources pour réduire l’écart au retour des vestiaires grâce à Toko Ekambi (59e) dans cette rencontre qui s’est jouée à Varsovie à cause de la guerre en Ukraine. Jeudi prochain au Roazhon Park (21h), les Bretons auront désormais 90 minutes - ou plus si affinité - pour inverser la tendance.