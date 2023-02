Ligue Europa: le résumé vidéo de la défaite de Rennes face au Shakhtar

Rentré au vestiaire avec deux buts de retard, le Stade Rennais a réduit l’écart grâce à Karl Toko Ekambi (2-1), jeudi en barrages de Ligue Europa. Les Bretons peuvent toujours croire aux 8es, mais il faudra renverser une belle équipe ukrainienne au retour dans une semaine.

Mal embarqué, Rennes a limité la casse. Mené 2-0 à la pause par le Shakhtar Donetsk en barrages aller de Ligue Europa, le club breton n’a pas totalement hypothéqué ses chances de qualification en 8es. Grâce à un but opportuniste de Karl Toko Ekambi en seconde période, les hommes de Bruno Genesio restent dans la course avant la manche retour, prévue jeudi prochain au Roazhon Park.

Un moindre mal. Car les Rennais, embarqués dans une sale période sur la scène domestique – 4 défaites sur leurs cinq derniers matchs, dont un dernier gros revers à Toulouse (3-1) – ont vite confirmé leurs difficultés du moment.

>> Revivez la rencontre Shakhtar-Rennes dans notre live

KTE maintient l’espoir

Bruno Genesio avait aligné une équipe un peu rajeunie, surtout dans le secteur défensif où Warmed Omari (17 ans) et Jeanuël Belocian (17 ans) se partageaient la charnière centrale, protégés au milieu par Lesley Ugochukwu, 18 ans. Face à un club reversé de Ligue des champions et fer de lance du football ukrainien, l’équipe A’ rennaise a rapidement concédé l’ouverture du score de Dmytro Kryskiv (1-0, 11e) avant qu’Artem Bondarenko ne fasse le break sur penalty (2-0, 45e+1) au terme d'une première période compliquée.

Les Bretons se sont réveillés dans le second acte et ont enfin montré une volonté de faire mal devant. A l’image de Karl Toko Ekambi, Rennais le plus dangereux et récompensé de ses efforts d’un but opportuniste sur un centre de Jérémy Doku (2-1, 59e). Le premier pour le Camerounais prêté par l’OL sous le maillot rennais.

Une réalisation importante pour rester dans la course aux 8es – bien que la règle du but à l’extérieur "compte double" ne s’applique plus –, et ne pas repartir totalement abattu après ce troisième revers d’affilée.