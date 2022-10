Rennes: "On s'est fait avoir", Genesio ne décolère pas contre l'arbitrage face à Fenerbahçe

Deux jours après le nul (3-3) face au Fenerbahçe en Ligue Europa, Bruno Genesio a exprimé sa frustration quant à plusieurs faits de jeu en défaveur du Stade Rennais. Pour le technicien du club breton, l'arbitrage a joué un rôle prépondérant dans le résultat.

Rennes a craqué jeudi soir en déplacement sur le terrain de Fenerbahçe. Après avoir mené 3-0 à la demi-heure de jeu, le club breton a finalement concédé le nul (3-3) lors de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue Europa. En conférence de presse à la veille de la réception de Montpellier (15h ce dimanche) lors de la 13e journée de Ligue 1, Bruno Genesio est revenu sur cette "grosse frustration", pointant la responsabilité d'un homme.

Pour l'entraîneur du Stade Rennais, "l'arbitre a été très important" dans la lecture de ce résultat. "Je pense qu’il y a deux attentats sur Amine Gouiri, où il sort un carton jaune pour un coup de pied dans le dos avant la mi-temps, volontaire de Valencia. S’il siffle faute sur le premier but que l’on encaisse, je ne vois pas comment il peut nous refuser un pénalty après la faute sur Adrien Truffert, s'est plaint Bruno Genesio. Il nous refuse un but avec la VAR pour un hors-jeu de Martin Terrier."

"On n'a pas encore l'expérience et le palmarès pour être encore plus respectés que certains clubs"

Le Serbe Novak Simović était au sifflet pour cette affiche européenne. "Il a eu une influence très tranquille mais je pense qu’on s’est bien fait avoir sur ce match, a poursuivi Bruno Genesio. On n’en pas beaucoup parlé mais il y a eu beaucoup de faits de jeu contre nous. On a fait des erreurs, on le sait, moi le premier, je l’ai dit. Ils ont su en profiter car ils ont du talent mais ils ont aussi été bien aidés par quelqu’un qui est passé inaperçu mais qui a fait un bon match."

"Ça veut dire qu’on n’a pas encore l’expérience et le palmarès pour être encore plus respectés que certains clubs, a jugé encore Bruno Genesio. Je mets ça de côté mais je voulais le dire quand même car ça n’a pas été souligné et quand on reprend tous les faits de jeu. On a réalisé trente minutes de très haut niveau, jusqu’à l’heure de jeu on a été sérieux, on n’a pas concédé beaucoup d’occasions, la fin de match gâche les choses. Il faut avoir une vision plus globale du match et en tirer les enseignements positifs."

Dans un stade survolté, le Fenerbahçe a ainsi conservé la tête du classement, avec 11 points, soit le même nombre d'unités que Rennes mais avec une meilleure différence de buts. Jeudi prochain, Bruno Genesio et ses joueurs recevront l'AEK Larnaca là où le "Fener" se déplacera pour défier le Dynamo Kiev, dans un match à distance pour la première place.