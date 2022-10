Fenerbahçe-Rennes: "L’imbécile, c’est moi", Genesio répond à la sortie de Bourigeaud

Alors que Benjamin Bourigeaud avait estimé que les Rennais étaient des "imbéciles" après leur sabordage à Fenerbahçe en Ligue Europa ce jeudi soir (3-0 après 30 minutes, 3-3 au final), Bruno Genesio a assumé sa part de responsabilité.

Un sabordage en règle. Alors qu’ils menaient 3-0 après 30 minutes de jeu et qu’ils étaient virtuellement qualifiés en huitième de finale, les Rennais ont finalement concédé le match nul sur la pelouse de Fenerbahçe ce jeudi soir en Ligue Europa (3-3). Après la rencontre, Benjamin Bourigeaud avait qualifié les Bretons "d’imbéciles" au micro de RMC Sport, une sortie à laquelle Bruno Genesio a répondu quelques minutes plus tard.

"Si je réponds honnêtement à cette question, je suis l’entraîneur de l’équipe, c’est moi qui prends les décisions. Donc, si il y a un imbécile, le premier, c’est moi, a tranché le coach du Stade Rennais en conférence de presse. On a fait des erreurs impardonnables à ce niveau-là, avait-il déjà estimé en zone mixte. Je n’ai peut-être pas été le plus inspiré sur ce genre de situation, on est tous impliqués sur cette contre-performance."

Bourigeaud: "Franchement, on n'a pas le droit..."

"C'est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné aujourd’hui, a de son côté estimé Bourigeaud sur RMC Sport. On est des imbéciles, parce que mener 3-0 à l'extérieur, on doit fermer la boutique. Franchement, on n'a pas le droit… On fait des touches en trop, on essaye de dribbler alors qu’en fin de match il faut prendre zéro risque et dégager le ballon. On démontre aujourd’hui qu’on doit encore apprendre. À un moment donné, il va falloir arrêter, se poser les bonnes questions et faire ce qu’il faut pour garder le score."

Jeudi prochain, à l’occasion de la dernière journée contre Larnaca (21h), Rennes a encore l’occasion de ravir la première place à Fenerbahçe, qui devance seulement les Bretons à la différence de buts (+4 contre +3). S’ils prennent plus de points que les Turcs ou que les deux équipes gagnent et qu’ils parviennent à remonter leur différence de buts, ils seront en huitième de finale.