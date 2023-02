Shakhtar-Rennes: le retour des Bretons retardé par la grève

Les joueurs du Stade Rennais ne rentreront que ce vendredi après-midi en Bretagne après leur défaite à Varsovie (Pologne) contre le Shakhtar Donetsk (2-1) en raison d’une grève du personnel à l’aéroport de Rennes.

Le Stade Rennais a dû changer ses plans en dernière minute, jeudi soir après sa défaite en barrage aller de la Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk (2-1) à Varsovie (Pologne). Les joueurs et le staff, qui devaient quitter la Pologne dans la nuit, ont été contraints de revoir leurs plans en raison d’une grève du personnel de l’aéroport de Rennes dans le cadre de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Les supporters aussi impactés

Ils rentreront ce vendredi en début d’après-midi. Ce contretemps a aussi concerné un avion spécial affrété pour plusieurs centaines de supporters qui a dû se dérouter vers Le Havre avant de rejoindre Rennes en cars très tard, beaucoup reprenant le travail ce matin. Un contretemps après une nouvelle soirée compliquée pour les hommes de Bruno Genesio, battus pour la cinquième fois lors de leur six derniers matchs (et même 7 défaites lors des 11 derniers matchs).

"Sur l’ensemble du match, il y avait moyen de faire mieux, a confié l’entraîneur à l’issue de la rencontre. On a fait beaucoup de bonnes choses. Nous devons encore régler des détails parce qu’on prend des buts évitables. On n’est qu’à la mi-temps du match et on est en vie pour le match retour, c’est le plus important dans ces doubles confrontations. J’ai retrouvé une équipe conquérante avec des phases de jeu à une touche, deux touches, du mouvement. Dans l’ensemble, on a dominé la partie mais on fait de très grosses erreurs à ce niveau-là pour espérer faire mieux. C’est un match différent des derniers matchs qu’on a pu faire notamment à l’extérieur."

Nantes a aussi dû retarder son départ

Les Rennais ont désormais rendez-vous dimanche face à Clermont (15h, 24e journée de Ligue 1) avant de recevoir le Shakhtar jeudi au Roazhon Park (21h) pour le barrage retour.

Leurs voisins nantais, qui ont arraché le nul à Turin (1-1) jeudi, ont également dû retarder leur retour dans les Pays de la Loire à vendredi en raison du brouillard qui empêchait les atterrissages à Saint-Nazaire, jeudi soit. Avant d’aller à Lens dimanche en championnat et de retrouver la Juve jeudi les hommes d’Antoine Kombouaré subissent un petit accroc dans un calendrier très chargé.