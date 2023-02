Monaco: bonne nouvelle pour l’ASM, Aguilar de retour plus tôt que prévu

Sorti sur blessure contre le Bayer Leverkusen jeudi dernier lors du barrage aller de Ligue Europa (victoire 3-2), Ruben Aguilar devrait être disponible pour la deuxième manche face au club allemand. L’AS Monaco devrait également enregistrer les retours de Kevin Volland et Gelson Martins.

Bonne nouvelle pour l’AS Monaco. Sorti sur blessure à la 80e minute jeudi dernier face au Bayer Leverkusen (victoire 3-2), Ruben Aguilar devrait être disponible pour le match retour des barrages de Ligue Europa contre le club allemand, ce jeudi à 18h45 (sur RMC Sport 1).

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Le secteur défensif amputé de Vanderson et Maripan

La déchirure crainte aux ischios n'est pas si grave pour le latéral et l'évolution de ces derniers jours est positive. Une nouvelle rassurante pour le secteur défensif monégasque en raison des absences actuelles de Vanderson et Guillermo Maripan, tous deux touchés à un genou. Sur le plan offensif, Kevin Volland (cheville) et Gelson Martins (cuisse) devraient eux aussi être de retour dans le groupe de Philippe Clement.

Victorieux 3-2 du match aller, les Monégasques sont en ballotage favorable pour se qualifier en 8e de finale de la C3. Un nul suffirait face à l’actuel 10e de Bundesliga pour passer ces barrages. Sur une série de huit matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues (six victoires, deux nuls), le club du Rocher n’a plus perdu depuis les 32es de finale de Coupe de France contre Rodez (2-2, 6 tab à 4).