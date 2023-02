Rennes-Shakhtar: les larmes de Belocian, "dévasté" après son terrible csc

Jeanuël Belocian a permis aux Shakhtar Donetsk d’arracher les tirs au but en toute fin de prolongation ce jeudi en barrage retour de Ligue Europa. Au coup de sifflet final, le jeune défenseur rennais de 18 ans était inconsolable.

Cruel. Très solide tout au long de la rencontre, Jeanuël Belocian, qui a fêté ses 18 ans la semaine passée, a précipité la chute du Stade Rennais ce jeudi soir en barrage retour de Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk (2-2 en cumulé, victoire 5 tirs au but à 4 des Ukrainiens).

>> Revivez Rennes-Shakhtar (2-1)

Alors qu’Ibrahim Salah avait délivré tout le Roazhon Park en inscrivant le but du 2-0, synonyme de qualifications en 8e de finale, à la 106e minute, le jeune défenseur central a inscrit un terrible but contre son camp à la 119e. Sur un centre au premier poteau, il se jette et dévie le ballon, qui lobe un Steve Mandanda impuissant.

En larmes sur la pelouse

D’abord dès la fin de la prolongation puis à l’issue des tirs au but, Belocian est apparu inconsolable sur la pelouse. En larmes, il a reçu le soutien de nombreux coéquipiers, venus à son chevet pour lui remonter le moral.

Rennes-Shakhar: les larmes de Belocian après son terrible CSC © Icon

Formé à Rennes, Belocian a disputé les trois dernières rencontres européennes des Rouge et Noir. "Il est dévasté ce soir, mais il a fait trois matchs en étant bon, a confié Bruno Genesio après l'élimination de son équipe. Je lui ai dit de relever la tête et de regarder ce qu'il a fait de bien. Ces matchs vont nous faire grandir."