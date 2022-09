Ligue Europa: Arsenal-PSV reporté en raison des obsèques d'Elizabeth II

La rencontre de Ligue Europa entre Arsenal et le PSV, initialement prévue ce jeudi, a été reportée à une date ultérieure en raison d'un manque de policiers à Londres, mobilisés pour les funérailles de la reine Elizabeth II.

Une nouvelle rencontre européenne est reportée. Ce lundi, l'UEFA a officialisé le report du match entre Arsenal et le PSV Eindhoven, initialement prévu ce jeudi à 21 heures à l'Emirates Stadium. L'instance européenne n'a pas précisé la nouvelle date. "Les autorités nationales ont décidé que le déploiement du personnel de police était insuffisant en raison des funérailles de la reine Elizabeth à Londres", précise le club néerlandais dans un communiqué.

De leurs côtés, les Gunners précisent qu'ils travaillent "avec les autorités pour reprogrammer le match", tandis que "tous les billets achetés pour cette rencontre seront valables" lorsque la nouvelle date sera fixée.

Glasgow Rangers-Naples se jouera mercredi

Ce week-end, l'UEFA avait officialisé le report de 24 heures du match de la phase de groupes de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et Naples. Intialement prévue mardi 13 septembre à 21 heures, la rencontre se jouera le mercredi après des discussions entre l'UEFA, le club écossais et la police. Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football européen justifie cette décision en raison des "sévères limitations des ressources policières et aux problèmes d'organisation liés aux événements en cours entourant le deuil national de Sa Majesté la Reine Elizabeth II."

Depuis l'annonce du décès de la Reine Elizabeth II, le sport britannique est fortement perturbé. Si la 7e journée de Premier League a été reportée, celle qui arrive pourrait être impactée, alors que les obsèques de Sa Majesté sont prévues lundi 19 septembre. Les clubs ont une rencontre avec la police ce lundi en prévision des impacts prévus par la forte mobilisation des forces de l’ordre pour encadrer l’hommage mondial.

La 8e journée de Premier League incertaine

Le manque de ressources de sécurité pourrait ainsi entraîner des reports de rencontres, notamment le dimanche, avec Everton-West Ham (15h), Manchester United-Leeds (15h) et Chelsea-Liverpool (17h30). Plusieurs options sont étudiées comme l’inversion ou la délocalisation des rencontres. Chelsea pourrait ainsi faire le déplacement à Anfield pour y affronter Liverpool, mais la tenue d’un autre match dans la ville plus tôt dans la journée entre Everton et West Ham rend incertaine cette hypothèse. La possibilité d’inverse le terrain pour Tottenham-Leicester (samedi, 18h30) est aussi compromise par la tenue d’un match de rugby entre les Leicester Tigers et Newcastle le même jour.