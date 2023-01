Mercato: Pape Gueye proche d'un départ de l'OM, direction Séville

Selon les informations de RMC Sport, les négociations s’intensifient entre l'OM et le FC Séville concernant Pape Gueye. Il s’agira d’un prêt avec option d’achat si l’opération se concrétise.

Fumée blanche pour le départ de Pape Gueye. Selon les informations de RMC Sport, le milieu de terrain sénégalais (24 ans, 15 sélections) a de grandes chances de quitter l’OM et de signer au FC Séville avant la fin du mercato hivernal.

Il retrouvera Sampaoli

Les négociations s’intensifient entre Marseille et le club andalou, actuel 13e de Liga après 19 journées. Il s’agira d’un prêt avec option d’achat si l’opération se concrétise. Même si l’accord n’est pas encore définitif, les négociations sont très avancées. Pape Gueye, qui est également sur le point de s’entendre avec le FC Séville sur les modalités du contrat, a donné son accord pour quitter Marseille et retrouver plus de temps de jeu. Il retrouvera aussi Jorge Sampaoli, son entraîneur à l’OM la saison passée.

Pape Gueye avait rejoint l’OM en juillet 2020 en provenance du Havre, son club formateur, avec à la clé un contrat de quatre ans. Cette saison, il est apparu à 19 reprises toutes compétitions confondues (un but, une passe décisive). Très rarement titulaire, il est entré dans les dernières minutes samedi contre Monaco (1-1) en Ligue 1. Son 100e (et dernier ?) match sous le maillot phocéen.

Dans le sens des arrivées, l'OM a annoncé avant la rencontre avoir trouvé un accord de principe avec Angers pour le transfert du milieu marocain Azzedine Ounahi (22 ans). L'opération va rapporter environ 10 millions d'euros au SCO.