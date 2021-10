Sparta Prague-OL: la compo probable de Lyon avec des cadres sur le banc

Après deux victoires consécutives, l’Olympique Lyonnais vise la passe de trois jeudi soir (21h) sur la pelouse du Sparta Prague pour la 3eme journée de Ligue Europa. Peter Bosz devrait effectuer de nombreux changements par rapport à l'équipe qui a battu Monaco le week-end passé en Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais veut faire un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Gones ont l’occasion de mettre leur dauphin, le Sparta Prague, à cinq points ce jeudi soir (coup d'envoi à 21h). Après avoir gagné à Glasgow face aux Rangers (0-2) puis face à Bröndby au Groupama Stadium (3-0), l’OL défie l’équipe tchèque, chez elle, pour le compte de la troisième journée de C3.

En très grande forme, la formation de Peter Bosz se déplace avec la grande majorité de ses forces vives même si Moussa Dembélé, Islam Slimani et Jeff Reine-Adelaïde sont toujours blessés.

Des cadres sur le banc

Pour affronter le Sparta Prague et tenter de poursuive son sans-faute sur la scène européenne, l’entraîneur lyonnais a néanmoins décidé de faire reposer quelques cadres. Ainsi Jérôme Boateng, Emerson, Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret devraient être sur le banc. Peter Bosz pourrait aligner un 4-3-3 et faire confiance à Thiago Mendes, Kadewere et sans doute Cherki. Rappelons que les Lyonnais disputent dimanche un match important en Ligue 1 face à Nice (13h).

Si l’OL brille en Ligue Europa, Peter Bosz refuse de s’enflammer et s'attend à un match serré : "Ce ne sera pas facile, on affronte une équipe qui a déjà quatre points, qui a gagné contre Glasgow. C'est une équipe qui n'a pas peur de partir de derrière, qui court beaucoup, très physique, joueuse", annonce l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam.

La compo probable de l’OL :

Lopes – Dubois (cap), Da Silva, Denayer, Henrique – T. Mendes, Paqueta, Aouar – Shaqiri ou Cherki, Kadewere, K. Toko Ekambi ou Cherki