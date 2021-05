Villarreal-Manchester United: le sauveur Cavani égalise en renard des surfaces

Dix minutes après le début de la deuxième mi-temps, Edinson Cavani a ramené Manchester United à hauteur de Villarreal en finale de la Ligue Europa (à suivre sur RMC Sport 1). L'Uruguayen a profité d'un cafouillage dans la surface suite à un corner pour égaliser dans le but vide.

Edinson Cavani est l'homme de la fin de saison côté Manchester United. Après avoir prolongé son contrat d'une saison avec les Red Devils, l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain vient de redonner espoir aux Mancuniens en finale de la Ligue Europa, qui se déroule à Gdansk, en Pologne (à suivre en direct sur RMC Sport 1).

Après avoir gâché une belle situation en première période, en tentant une remise compliquée pour Marcus Rashford au lieu de reprendre le ballon de volée, Cavani s'est rattrapé dès le retour des vestiaires. L'Uruguayen a ramené Manchester à hauteur de Villarreal en profitant d'un léger cafouillage faisant suite à un corner.

Cavani à la recherche de son premier trophée continental

Sur ce corner, le ballon était dégagé par la défense de Villarreal dans les pieds de Rashford qui tentait une reprise de volée de l'entrée de la surface. Le ballon, contrée par Scott McTominay, a atterri dans les pieds de Cavani, qui n'avait plus qu'à le pousser au fond des filets alors que Geronimo Rulli était encore allongé sur sa ligne (55e).

Clément Turpin, arbitre de la rencontre, a tout de même eu recours au VAR pour confirmer que Cavani n'était pas hors-jeu. Finalement, le but a bien été validé et ramène les deux équipes à égalité, à plus d'une trentaine de minutes de l'issue de cette finale totalement indécise. Cavani inscrit là son 17e but de la saison, son sixième en Ligue Europa, et relance son équipe alors que lui souhaite remporter son premier trophée continental en club.

